الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريكن: بايرن لا يعتبر دورتموند منافساً حقيقياً ونريد تغيير ذلك

ريكن: بايرن لا يعتبر دورتموند منافساً حقيقياً ونريد تغيير ذلك
15 أكتوبر 2025 14:51


فرانكفورت (د ب أ)
يشعر لارس ريكن، المدير الإداري للشؤون الرياضية في بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن بايرن ميونيخ لا يعتبر فريقه منافساً حقيقياً مؤخراً ويريد تغيير هذا التصور.

أخبار ذات صلة
كيميش يتألق مع ألمانيا في المركز غير المفضل!
ناجلسمان مدافعاً عن فيرتز: لا أفهم انتقادات إنجلترا!

وفي حديثه لصحيفة «سبورت بيلد» الأسبوعية، اليوم الأربعاء، عن المباريات الأخيرة أمام بايرن، قال:«كانت لقاءات خفيفة جداً، ولكن ذلك كان أيضاً لأن بايرن لم يعتبرنا منافسين الموسم الماضي بسبب أدائنا. علينا أن نستعيد تلك المنافسة من جديد».
وأنهى دورتموند، الذي يعتبر عادة منافساً على اللقب، الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 25 نقطة خلف البطل بايرن ميونيخ. وقبل مواجهة القمة في الدوري الألماني يوم السبت المقبل في ميونيخ، يحتل دورتموند المركز الثاني في الترتيب بفارق أربع نقاط خلف بايرن.
وقال ريكن:«يجب أن نكون صادقين: على المستوى الدولي، في دوري الأبطال، يتحمل بايرن ودورتموند العبء الثقيل للدوري الألماني. لا يوجد ناد آخر يمثل الدرجة الأولى الألمانية كما يفعل هذان الناديان».
كما تحدّث عن الانتقادات التي وجِّهت لتعاقد النادي مع المدرب نيكو كوفاتش، الذي تم تعيينه في يناير ليحل محل نوري شاهين. وكان دورتموند يحتل حينها المركز الحادي عشر في جدول الترتيب. وأوضح ريكن:«كان ذلك غريباً. في البداية تعرضت للانتقاد لأنني عينته. وبعد أن قادنا بشكل مذهل إلى دوري الأبطال، لم نكن سريعين بما فيه الكفاية لتجديد عقده. وعندما فعلنا ذلك، اعتبر الأمر مبكراً جداً».
ولكنه شدد على أن هذا كان مهماً لكي يحصل على بعض الوضوح خلال الموسم. وذكر ريكن:«ولن يتم سؤالي مراراً وتكراراً: ماذا عن عقد نيكو؟ وهو ببساطة يستحق ذلك. علينا أن نقول إن نيكو يقدم الأداء المطلوب».

دورتموند
بايرن
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©