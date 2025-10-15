ريكن: بايرن لا يعتبر دورتموند منافساً حقيقياً ونريد تغيير ذلك



فرانكفورت (د ب أ)

يشعر لارس ريكن، المدير الإداري للشؤون الرياضية في بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن بايرن ميونيخ لا يعتبر فريقه منافساً حقيقياً مؤخراً ويريد تغيير هذا التصور.

وفي حديثه لصحيفة «سبورت بيلد» الأسبوعية، اليوم الأربعاء، عن المباريات الأخيرة أمام بايرن، قال:«كانت لقاءات خفيفة جداً، ولكن ذلك كان أيضاً لأن بايرن لم يعتبرنا منافسين الموسم الماضي بسبب أدائنا. علينا أن نستعيد تلك المنافسة من جديد».

وأنهى دورتموند، الذي يعتبر عادة منافساً على اللقب، الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 25 نقطة خلف البطل بايرن ميونيخ. وقبل مواجهة القمة في الدوري الألماني يوم السبت المقبل في ميونيخ، يحتل دورتموند المركز الثاني في الترتيب بفارق أربع نقاط خلف بايرن.

وقال ريكن:«يجب أن نكون صادقين: على المستوى الدولي، في دوري الأبطال، يتحمل بايرن ودورتموند العبء الثقيل للدوري الألماني. لا يوجد ناد آخر يمثل الدرجة الأولى الألمانية كما يفعل هذان الناديان».

كما تحدّث عن الانتقادات التي وجِّهت لتعاقد النادي مع المدرب نيكو كوفاتش، الذي تم تعيينه في يناير ليحل محل نوري شاهين. وكان دورتموند يحتل حينها المركز الحادي عشر في جدول الترتيب. وأوضح ريكن:«كان ذلك غريباً. في البداية تعرضت للانتقاد لأنني عينته. وبعد أن قادنا بشكل مذهل إلى دوري الأبطال، لم نكن سريعين بما فيه الكفاية لتجديد عقده. وعندما فعلنا ذلك، اعتبر الأمر مبكراً جداً».

ولكنه شدد على أن هذا كان مهماً لكي يحصل على بعض الوضوح خلال الموسم. وذكر ريكن:«ولن يتم سؤالي مراراً وتكراراً: ماذا عن عقد نيكو؟ وهو ببساطة يستحق ذلك. علينا أن نقول إن نيكو يقدم الأداء المطلوب».