الرياضة

غويري يتعرض لإصابة قوية في الرأس والكتف

غويري يتعرض لإصابة قوية في الرأس والكتف
15 أكتوبر 2025 15:15

الجزائر (أ ف ب)
تعرّض المهاجم الجزائري أمين غويري لإصابة قوية في الكتف والرأس الثلاثاء، إثر تدخل قوي من حارس منتخب أوغندا، وذلك خلال لقاء المنتخبين في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 في كرة القدم، وفقاّ لما أكده مدربه البوسني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.
وقال بيتكوفيتش بعد المباراة «بالنسبة لمهاجمنا أمين غويري، أظهر الفحص الطبي الأول إصابة في الرأس والكتف. هو يخضع حالياً لفحوصات أعمق وأتمنى أن تكون نتائجها مطمئنة».
وانتهى اللقاء بفوز منتخب الجزائر 2-1 في مباراة هامشية له بعد أن ضمن التأهل لكأس العالم من الجولة السابقة، وتعرّض مهاجم مرسيليا الفرنسي للإصابة بعد اصطدام قوي بينه وبين الحارس الأوغندي سليم ماغولا من الخلف في الدقائق الأخيرة.
وبقي اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مُمدداً على أرضية الملعب لعدة دقائق، حيث قام الطاقم الطبي بفحص رأسه وكتفه اليمنى، قبل أن يُنقل على حمالة وهو يضع ضمادة على رأسه.
أما الحارس الأوغندي الذي تلقى إنذاراً على خلفية هذا التدخل الذي أسفر عن ركلة جزاء، نُقل هو الآخر على حمالة إلى خارج الملعب.
وكان غويري قد تعرض سابقاً لإصابة في الكتف اليمنى في 12 سبتمبر، خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام لوريان، وكان يرتدي واقياً للكتف من ذاك الحين.

