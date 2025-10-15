الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديربي دبي.. الوصل والنصر صراع «النقاط والدوافع» بالجولة السادسة

ديربي دبي.. الوصل والنصر صراع «النقاط والدوافع» بالجولة السادسة
15 أكتوبر 2025 15:45

 
معتز الشامي (أبوظبي)
يترقب عشاق الكرة الإماراتية، مساء السبت، قمة من العيار الثقيل تجمع الوصل والنصر في «ديربي دبي» المثير، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول بين طموحات «الإمبراطور» ورغبة «العميد» في العودة إلى دائرة المنافسة.
وتمثّل المباراة بروفة قوية للفريقين قبل دور الـ16 من كأس رئيس الدولة بنهاية الأسبوع المقبل، وتأتي وسط دوافع متباينة بحسب وضعية كل فريق.
فالوصل، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقطة، لا يبتعد عن الصدارة سوى بثلاث نقاط فقط، ويأمل استغلال تراجع أداء النصر مؤخراً لتأكيد جاهزيته لمطاردة فرق القمة، ويقدم «الأصفر» مستويات هجومية مميزة هذا الموسم، بفضل خطه الأمامي بقيادة فابيو ليما وخيمنيز، بالإضافة لبصمة علي صالح وسالدانيا ومالهيرو، ويطمح الفهود لتأكيد شخصية الفريق المنافس على الصدارة.
وفي المقابل، يدخل النصر اللقاء برصيد 8 نقاط في المركز الثامن، بعد سلسلة نتائج متذبذبة قبل التوقف الأخير، ويطمح للعودة إلى سكة الانتصارات عبر «بوابة الجار»، ويعوّل المدرب على الروح القتالية ورغبة اللاعبين في استعادة الثقة، خصوصاً أن الفوز في الديربي يعيد للفريق هيبته، ويشعل طموحه في الاقتراب من مراكز المقدمة.
وتاريخياً، تحمل لقاءات الوصل والنصر في دوري المحترفين نكهة خاصة، عنوانها التكافؤ والإثارة، فقد التقى الفريقان 32 مرة، ويتفوّق النصر بـ13 انتصاراً مقابل 12 فوزاً للوصل، فيما انتهت 7 مواجهات بالتعادل.
ومن المثير أن الفريقين لم يتعادلا في آخر 18 مواجهة بينهما، حيث فاز الوصل في 11 مباراة، مقابل 7 انتصارات للنصر، ما يجعل التوقعات مفتوحة تماماً لديربي هذا الأسبوع.
الجدير بالذكر أن النصر لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات ديربي، سواء أمام الوصل أو حتى شباب الأهلي، حيث تعادل مرة وخسر 5 مرات، في حين يتميّز الوصل بفاعلية هجومية داخل منطقة الجزاء، إذ جاءت آخر 22 هدفاً له في مرمى النصر من داخل الصندوق.
فيما سجل النصر 50 هدفاً في مرمى الوصل مقابل 44 هدفاً للإمبراطور في مواجهات دوري المحترفين، ويتصدر فابيو ليما قائمة هدافي مواجهات الفريقين بـ8 أهداف، أما في آخر 7 مباريات للوصل في شهر أكتوبر بالدوري، فهو لم يحقق سوى فوز واحد فقط في آخر 7 مباريات، بينما النصر لم يخسر في آخر 4 مباريات له في الشهر نفسه (3 انتصارات وتعادل).
وبالنظر لما سبق، فيبدو ديربي دبي بين الوصل والنصر هذه المرة مختلفاً في تفاصيله ودوافعه، فالوصل يسعى إلى تأكيد جدّيته في الصراع على الصدارة وانتظار تعثر الأعلى في النقاط سواء العين المتصدر أو الوحدة الوصيف أو حتى شباب الأهلي أبرز المنافسين على القمة، بينما يرفع النصر شعار «العودة لا بد منها» وبين التاريخ والإحصاءات، تبقى الحقيقة الوحيدة أن ديربي دبي لا يعترف بالتوقعات، بل يكتب سيناريوهاته الخاصة فوق المستطيل الأخضر فقط.

 

