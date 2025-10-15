بيراميدز المصري يعلن ترتيبات «السوبر الأفريقي»

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم تلقيه إخطارات وتأكيدات بحضور الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمباراة نهائي بطولة السوبر الأفريقي، التي تقام بين فريقه مع نهضة بركان السبت المقبل.

وذكر بيراميدز المصري عبر مركزه الإعلامي اليوم الأربعاء أن النادي تلقى تأكيدات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حول حضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي بكاف لمباراة السوبر الأفريقي بالقاهرة.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يتوج رئيس الكاف، الفريق الفائز بلقب كأس السوبر في نسخته الجديدة بحضور مسؤولين من المكتب التنفيذي للكاف وفي وجود رئيسي ناديي بيراميدز ونهضة بركان.