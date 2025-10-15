الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خبراء من 25 دولة يحاضرون في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي

15 أكتوبر 2025 17:00


دبي (وام)
تنظم جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي يُعقد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، بمشاركة واسعة من نخبة الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.
وأكد الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من حيث التنظيم والمحتوى العلمي والتفاعل المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص على توسيع نطاق المشاركة وزيادة عدد المحاضرين والشركات العارضة والموضوعات المطروحة.
وأوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركة 53 محاضراً ومتحدثاً، يمثلون مؤسسات طبية وجامعات من أكثر من 25 دولة، إلى جانب تسجيل أكثر من 600 مختص في مجالات الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل من أنحاء العالم.
وقال: إن برنامج المؤتمر يتضمن 5 ورش عمل و66 عرضاً لأوراق بحثية وتطبيقية، إضافة إلى مشاركة 17 جهة راعية وشركات عارضة من الإمارات ودول أخرى، ستستعرض أحدث التقنيات والعلاجات المتقدمة في هذا المجال. وأشار إلى أن أجندة المؤتمر تشمل مناقشة مجموعة من الموضوعات الحديثة، أبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والتطوير الرياضي، وفحوصات الأداء، ورياضة المرأة، والطب التجديدي، والرياضات البارالمبية، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات في الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل.
ولفت الرحومي إلى أن المؤتمر بات يشكل منصة علمية متخصصة على مستوى المنطقة تجمع بين المعرفة والتجربة، وتتيح تبادل الخبرات بين المختصين لدعم الجهود الرامية إلى تطوير الطب الرياضي في الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً في هذا المجال.

جمعية الطب الرياضي
الطب الرياضي
مؤتمر الطب الرياضي
الإصابات الرياضية
