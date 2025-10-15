الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2029

دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2029
15 أكتوبر 2025 16:52

برشلونة (أ ف ب)
جدد لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج عقده مع برشلونة الاسباني حتى عام 2029، وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
وانضم الهولندي الدولي (28 عاماً) الى صفوف العملاق الكتالوني في عام 2019 قادما من أياكس أمستردام، وأحرز معه لقب الدوري الاسباني مرتين وكأس إسبانيا مرتين.
عانى دي يونج من تراجع في مستواه في بعض الأحيان، لكنه أصبح لاعباً أساسياً في خط الوسط تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك الموسم الماضي إلى جانب بيدري جونزاليس.
انضم دي يونج إلى برشلونة تحت قيادة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وهو من أعلى اللاعبين أجرا في النادي، حيث أفادت وسائل إعلام إسبانية أنه وافق على تخفيض راتبه في عقده الجديد بدءاً من موسم 2026 - 2027.

