الخميس 16 أكتوبر 2025
الرياضة

بيراميدز المصري يطمئن على رمضان صبحي في ألمانيا

بيراميدز المصري يطمئن على رمضان صبحي في ألمانيا
15 أكتوبر 2025 18:43

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي بيراميدز المصري، سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على الإصابة التي يعاني منها اللاعبان، والخضوع للفحص الطبي والبرنامج التأهيلي تمهيداً للعودة في أقرب وقت ممكن للملاعب.
وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز، اليوم، أن رمضان صبحي يعاني من إصابة على مستوى الركبة، فيما يعاني أسامة جلال من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس القارات الثلاث «كأس إنتركونتيننتال» بجدة.
وأضاف أن إدارة بيراميدز وافقت على سفر الثنائي للعلاج في ألمانيا مع أفضل الأطباء ومراكز التأهيل من أجل العودة سريعاً للملاعب، في ظل حاجة الفريق لجميع لاعبيه خاصة في ظل الارتباطات العديدة للنادي محليا وقاريا وعالميا خلال المرحلة المقبلة.

بيراميدز
رمضان صبحي
ألمانيا
الدوري المصري
