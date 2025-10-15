الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألكاراز يدافع عن بطولات التنس «الاستعراضية»!

ألكاراز يدافع عن بطولات التنس «الاستعراضية»!
15 أكتوبر 2025 19:02

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، أن اللاعبين يساء فهمهم عندما يتعلق الأمر بالانتقادات الخاصة بالبطولات الاستعراضية.
ويتصدر ألكاراز تصنيف بطولة «سيكس كينجز سلام» المربحة، والتي تقام في السعودية هذا الأسبوع، والتي أغرت أيضاً الإيطالي يانيك سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكساندر زفيريف، والأميركي تايلور فيرتز واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالحضور إلى الشرق الأوسط.
وكان ألكاراز ضمن منتقدي جدول الجولات الآسيوية المزدحم، حيث اشتكى عدد من اللاعبين بدنياً، وقال المصنف الأول عالمياً إنه يفكر في إلغاء الفعاليات الإلزامية لإعطاء الأولوية لصحته.
ولذلك، يتفهم اللاعب الإسباني سبب الإثارة التي تسببت فيه بطولة «سيكس كينجز سلام»، لكنه يعتقد أن المنتقدين مخطئون تماماً، وقال ألكاراز في تصريحاته: «اعتقد أن هناك نقاشاً يدور بين الكثير من اللاعبين والناس أيضاً حول جدول البطولات، ومدى ضيقه مع كثرة المسابقات وبطولات الأسبوعين، ثم تقديم بعض الأعذار بشأن المباريات الاستعراضية، وكيف يشتكى اللاعبون من الجدول ثم لعب بعض المباريات الاستعراضية».
وتابع: «كل ما يمكن قوله هو إن نظام المباريات الاستعراضية مختلف تماماً، والوضع مختلف عن البطولات الرسمية، حيث تقام 15 أو 16 يوماً على التوالي، ما يتطلب تركيزاً وجهداً بدنياً عالياً».
وأضاف: «ولذلك، لأننا نستمتع ليوم أو يومين فقط، ونلعب قليلاً، أعتقد أن هذا رائع، وأعتقد أن هذا هو سبب اختيارنا أحياناً للمباريات الاستعراضية». وتابع: «بشكل واضح، أتفهم الانتقادات، لكن بعض الأحيان لا يفهمنا الناس ولا يفهمون آراءنا».
وأضاف: «عندما أرى الكثير من الناس يشتكون من طريقة دفاعنا عن بطولات الاستعراض، لا أفهمهم، لأنه كما ذكرت، ليست مرهقة ذهنياً بالمقارنة مع بطولات طويلة كأسبوعين أو أكثر، إنه أمر صعب حقاً».

كارلوس ألكاراز
التنس
السعودية
