هوملز يرفض «الوداع الرسمي» من المنتخب الألماني!

برلين (د ب أ)

رفض المدافع الألماني السابق ماتس هوملز وداعاً رسمياً من منتخب بلاده في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن قراره يأتي بسبب «الغربة العاطفية» التي يشعر بها.

وقال هوملز في بودكاست «كوبا تي إس»: «كانت السنوات القليلة الماضية غريبة، لم ألعب مع المنتخب الألماني منذ عام 2018، شاركت في لقاء وحيد فقط خلال كأس الأمم الأوروبية عام 2021 بالإضافة لمباراتين وديتين أمام الولايات المتحدة والنمسا».

ويعود سبب تكريم الاتحاد الألماني لكرة القدم لهوملز، قبل مباراة منتخب «الماكينات» ضد أيرلندا الشمالية الشهر الماضي إلى المدير الرياضي للاتحاد رودي فولر.

وقال هوملز: «رودي شخص رائع، عندما اتصل بي، قلت له: أنا مستعد.. في الواقع، كنت مقتنعاً تماماً بأنني لم أعد بحاجة إلى ذلك لأن الأمر قد مر عليه وقت طويل».

وكان هوملز سعيداً بالتفاعل مع الجماهير، ولم يعد هناك أي لمحة عن مسيرته.

وأوضح هوملز: «كان هناك العديد من اللاعبين الذين لا أعرفهم جيداً، ولم أتحدث إليهم قط».

ولعب هوملز مباراته الأخيرة مع منتخب ألمانيا في نوفمبر 2023، وفي هذا الصيف، أنهى مسيرته الكروية مع فريق روما الإيطالي.

وسبق لهوملز اللعب مع فريقي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، محققاً خمسة ألقاب في الدوري المحلي مع الناديين.