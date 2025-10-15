الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبوظبي الرياضي» يطلق سلسلة الجولف المجتمعية

«أبوظبي الرياضي» يطلق سلسلة الجولف المجتمعية
15 أكتوبر 2025 20:37

أبوظبي (وام)

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي سلسلة الجولف المجتمعية المسائية، دعماً للألعاب المجتمعية وتوسيع قاعدة الممارسين، بالإضافة إلى توفير فرص الاحتكاك للمشاركين قبل خوض منافسات العاب الماسترز 2026، والمقررة في أبوظبي فبراير المقبل.
وتمنح السلسلة ممارسي رياضة الجولف من مختلف شرائح المجتمع فرصة فريدة للاستمتاع بتجربة اللعب تحت الأضواء في ثلاثة من أبرز ملاعب العاصمة، تشمل نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي أبوظبي سيتي للجولف، ونادي ياس إيكرز للجولف آند كانتري كلوب.
وتقام المنافسات بنظام «ستايبل فورد» على 18 حفرة، وتفتح المشاركة فيها أمام جميع اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، مع إتاحة فرص مميزة للفائزين، من بينها المشاركة في جولات «برو آم» ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف، إحدى أبرز البطولات العالمية التي تستضيفها العاصمة، كما تتضمن السلسلة أنشطة مخصصة للناشئين ضمن برنامج «فيوتشر فالكون» بالتعاون مع اتحاد الجولف.

