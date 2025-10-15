الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التايكواندو» يعتمد 5 لاعبين للألعاب الآسيوية في البحرين

«التايكواندو» يعتمد 5 لاعبين للألعاب الآسيوية في البحرين
15 أكتوبر 2025 20:53

 

الفجيرة (وام)
أعلن اتحاد التايكواندو اعتماد مشاركة 5 لاعبين لقائمة منتخبنا الوطني في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، وقال الاتحاد إن القائمة المقررة للمشاركة في المنافسات، من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، تضم 3 لاعبين هم مروان حسن عبدالله، ويحيى عمر يحيى، وحمدان خالد علي، بالإضافة إلى اللاعبتين ريان نجيب الزعابي، وشيخة الكتبي.
وأوضح أن البعثة إلى البحرين تضم وحيد بن علالة البريكي، مدرب منتخب الرجال، ومساعده حمد خليفة الكندي، وسناء أتبرور، مدربة منتخب السيدات، ومحمد محمود إدارياً.
وقال عبدالله السماحي، الأمين العام للاتحاد، إن منتخبنا الوطني استعد جيداً وأصبح أمام تحدٍ جديد للمنافسة على النتائج الإيجابية في بطولة قارية تشهد وجود أفضل العناصر، على غرار مشاركات سابقة شهدت مستويات مميزة للاعبين واللاعبات.

أخبار ذات صلة
28 لاعباً يمثلون الإمارات في منافسات الجوجيتسو والفنون القتالية بالألعاب الآسيوية
فريق الإمارات للترايثلون يشارك في بطولة العالم بأستراليا
اتحاد التايكواندو
التايكواندو
دورة الألعاب الآسيوية للشباب
منتخب التايكواندو
