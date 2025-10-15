الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيرارد يخرج من قائمة المرشحين لتدريب رينجرز

جيرارد يخرج من قائمة المرشحين لتدريب رينجرز
15 أكتوبر 2025 20:56

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رينجرز يجهز بدائل لجيرارد «المرشح المحتمل»!
«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!

خرج الإنجليزي ستيفن جيرارد من قائمة المرشحين لتدريب رينجرز الاسكتلندي، حيث لم يعاود النادي التواصل مع مدربه السابق، رغم تراجع فرص عودته إلى ملعب إيبروكس.
وتبين مساء السبت الماضي أن المدرب السابق لرينجرز قد استبعد نفسه من سباق خلافة راسل مارتن، والذي أقيل بعد 17 مباراة فقط في قيادة النادي. ورغم ذلك، أظهرت بعض شركات المراهنات اليوم أن جيرارد الفائز بلقب دوري ويليام هيل مع رينجرز عام 2021، قد عاد لقائمة المرشحين الأوفر حظاً.
ويعد كيفن موسكات، مدافع رينجرز السابق، وداني روهل المدرب السابق لشيفيلد وينزداي من بين أبرز المرشحين للمنصب.
وقاد موسكات فريق شنغهاي بورت إلى صدارة الدوري الصيني، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه قبل 4 مباريات من نهاية الموسم الذي ينتهي في 22 نوفمبر المقبل، علماً بأن التقارير قد أفادت بأنه أجرى محادثات مع رينجرز.
وزادت التكهنات بأن النادي الاسكتلندي يجهز نيل ماكان لقيادة الفريق مؤقتاً حتى يصبح زميله السابق في رينجرز حراً في الانتقال إلى جلاسجو.
وحقق موسكات (52 عاماً) ثلاثية محلية مع رينجرز في عام 2003، خلال موسمه الوحيد كلاعب في ملعب إيبروكس، وحقق كمدرب ألقاباً في أستراليا واليابان والصين، مع ملبورن فيكتوري، ويوكوهاما إف مارينوس، وشنغهاي بورت، على الترتيب.

جلاسكو رينجرز
ستيفن جيرارد
الدوري الاسكتلندي
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©