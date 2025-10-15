جيرارد يخرج من قائمة المرشحين لتدريب رينجرز

لندن (د ب أ)

خرج الإنجليزي ستيفن جيرارد من قائمة المرشحين لتدريب رينجرز الاسكتلندي، حيث لم يعاود النادي التواصل مع مدربه السابق، رغم تراجع فرص عودته إلى ملعب إيبروكس.

وتبين مساء السبت الماضي أن المدرب السابق لرينجرز قد استبعد نفسه من سباق خلافة راسل مارتن، والذي أقيل بعد 17 مباراة فقط في قيادة النادي. ورغم ذلك، أظهرت بعض شركات المراهنات اليوم أن جيرارد الفائز بلقب دوري ويليام هيل مع رينجرز عام 2021، قد عاد لقائمة المرشحين الأوفر حظاً.

ويعد كيفن موسكات، مدافع رينجرز السابق، وداني روهل المدرب السابق لشيفيلد وينزداي من بين أبرز المرشحين للمنصب.

وقاد موسكات فريق شنغهاي بورت إلى صدارة الدوري الصيني، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه قبل 4 مباريات من نهاية الموسم الذي ينتهي في 22 نوفمبر المقبل، علماً بأن التقارير قد أفادت بأنه أجرى محادثات مع رينجرز.

وزادت التكهنات بأن النادي الاسكتلندي يجهز نيل ماكان لقيادة الفريق مؤقتاً حتى يصبح زميله السابق في رينجرز حراً في الانتقال إلى جلاسجو.

وحقق موسكات (52 عاماً) ثلاثية محلية مع رينجرز في عام 2003، خلال موسمه الوحيد كلاعب في ملعب إيبروكس، وحقق كمدرب ألقاباً في أستراليا واليابان والصين، مع ملبورن فيكتوري، ويوكوهاما إف مارينوس، وشنغهاي بورت، على الترتيب.