«بند التكرار» يمنع يامال من الترشح لجائزة «الفتى الذهبي»

معتز الشامي (أبوظبي)

استبعد نجم برشلونة الشاب لامين يامال من القائمة المختصرة لجائزة الفتى الذهبي لعام 2025، التي نشرتها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، ولن يتمكن نجم برشلونة، الذي هيمن على نسخة العام الماضي، من الدفاع عن لقبه، بسبب قاعدة تمنع أي لاعب من الفوز بالجائزة أكثر من مرة، وسيتم تحديد الفائز بجائزة هذا العام في تورينو خلال نوفمبر المقبل.

وتمنح جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب في أوروبا، حيث يشترط أن يكون جميع المرشحين دون سن 21 عاماً، وأن يلعبوا في الدوري الممتاز لإحدى بطولات أوروبا، وتقدم الجائزة سنوياً منذ عام 2003 من قبل صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وضمت لقائمة المختصرة لجائزة الفتى الذهبي لهذا العام، 20 لاعباً، إلى جانب 5 لاعبين آخرين ضمن قائمة "بطاقات الشرف"، واقتصرت الترشيحات على اللاعبين المولودين بعد 1 يناير 2005، مع مراعاة عدد من الإحصائيات المرجعية مثل؛ الأداء في الملعب، ووقت اللعب، وقوة الفرق التي يلعب لها كل لاعب. كما أخذت في الاعتبار مقاييس إضافية، مثل أداء كل لاعب مع منتخب بلاده، ونجاحه في المسابقات الأوروبية.

فيما تتألف قائمة المرشحين 2025 من 25 لاعباً من 13 دولة، وتتصدرها فرنسا وإنجلترا بـ5 لاعبين لكل منهما، تليها إسبانيا وإيطاليا وتركيا والبرتغال، وبـ9 مرشحين، يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب البطولات الأكثر تمثيلاً، متقدماً على الدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري البرتغالي.

وتضم قائمة المرشحين العشرين العشرين الذين تم تحديدهم من قبل وفقاً لمؤشر الفتى الذهبي، وهو تصنيف أعدته شركة Football Benchmark، شريكة الجائزة في مجال البيانات والتحليلات، التالي:

ديزيريه دويه (باريس سان جيرمان)، ليني يورو (مانشستر يونايتد)، سيني مايولو (باريس سان جيرمان)، وارن زاير إيمري (باريس سان جيرمان)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، مامادو سار (مملوك لتشيلسي، معار إلى ستراسبورج)، إيثان نوانيري (أرسنال)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، أرتشي جراي (توتنهام)، باو كوبارسي (برشلونة)، دين هويسن (ريال مدريد)؛ كينان يلديز (يوفنتوس)، أردا جولر (ريال مدريد)، جيوفاني كيندا (سبورتنج لشبونة)، فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، جوريل هاتو (تشيلسي)، استيفاو (تشيلسي)، فيكتور فروجولدت (بورتو)، لوكاس بيرجفال (توتنهام).

واختارت هيئة تحرير صحيفة "توتوسبورت" أيضا 5 مرشحين آخرين للجائزة هذا الموسم عبر (بطاقة شرف) وهم، جوبي بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)، رودريجو مورا (بورتو)، جيوفاني ليوني (ليفربول)، ألكسندر ستانكوفيتش (كلوب بروج).

ومنذ انطلاقها عام 2003، هيمنت على جائزة الفتى الذهبي المواهب الهجومية ولاعبي خط الوسط، ولم يفز بها سوى مدافع واحد (ماتياس دي ليخت عام 2018)، وقد أدى ذلك إلى اعتبار الجائزة بمثابة مقدمة لرحلة اللاعب نحو التنافس على جائزة الكرة الذهبية في مراحل لاحقة من مسيرته.

وفي السنوات الخمس الماضية، فاز 3 لاعبين من برشلونة (بيدري عام 2021، وجافي عام 2022، ولامين يامال عام 2024) بالجائزة، ونالها إيرلينج هالاند عام 2020، وجود بيلينجهام عام 2023.