الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تحرم يوفنتوس من بينسوليو لفترة طويلة

الإصابة تحرم يوفنتوس من بينسوليو لفترة طويلة
16 أكتوبر 2025 09:09

روما (د ب أ)

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي تعرض كارلو بينسوليو حارس المرمى المخضرم لإصابة خطيرة جديدة، ليغيب على إثرها لمدة شهرين عن الملاعب. وعانى بينسوليو "35 عاماً" من مشكلة في التدريبات يوم الثلاثاء، ليخضع لفحوصات طبية أمس بالمركز الطبي في تورينو.
وسيحتاج الحارس لمزيد من الفحوصات بعد أسبوعين لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه.
ورغم ذلك، تشير التقارير الأولية من موقع "سبورت ميدياست" إلى أن هذا النوع من الإصابات يعني خضوعه للعلاج لمدة شهرين على الأقل.
ويعد بينسوليو، الذي صعد من أكاديمية يوفنتوس للشباب، إضافة مهمة للجهاز الفني للنادي، وقد تم الاحتفاظ به لسنوات عديدة نتيجة لتأثيره على غرفة الملابس، ومهاراته في بناء التواصل بين عناصر الفريق. ولكن الأمر قد يشكل مشكلة ليوفنتوس بالنظر إلى أن حارس المرمى الثاني ماتيا بيرين يعاني أيضاً من إصابات حتى الآن هذا الموسم، ولم يتبق سوى ميشيل دي جريجوريو الحارس الأساسي.

