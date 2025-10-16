الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توخيل يفتح الباب أمام عودة بلينجهام إلى «الأسود»

توخيل يفتح الباب أمام عودة بلينجهام إلى «الأسود»
16 أكتوبر 2025 09:12

لندن (د ب أ)

أكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أنه سيتواصل مع جميع اللاعبين، وذلك بعدما فاجأ الكثيرين باستبعاد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني من معسكر أكتوبر، حيث فاز الإنجليز على ويلز ودياً، وضمنوا تأهلهم لكأس العالم 2026 لكرة القدم بالفوز على لاتفيا.
وقال توخيل عبر قناة سكاي سبورتس إنه سيتواصل مع جود بيلينجهام قبل اختيار قائمة منتخب إنجلترا " الأسود الثلاثة" لمعسكر شهر نوفمبر، مشيراً إلى أنه لم يقرر بعد أسماء اللاعبين الذين سيتم استدعائهم.
وكان استبعاد بيلينجهام مفاجأة كبيرة، حيث فاز المنتخب الإنجليزي بدون على ويلز بنتيجة 3 / صفر ودياً، ثم فاز 5 / صفر على لاتفيا، ليؤكد تأهله لمونديال 2026.
وشدد مدرب منتخب إنجلترا على عدم وجود أي خلاف شخصي بينه وبين بيلينجهام، موضحاً أن قرار استبعاد نجم ريال مدريد من القائمة، كان أساسه الحفاظ على قوام الفريق، الذي أدى بشكل جيد في معسكر سبتمبر.
ولم يلتق توخيل وبيلينجهام وجها لوجه منذ يونيو، عندما اضطر المدرب الألماني للاعتذار عن تصريحاته بأن والدته تشعر بالاشمئزاز من تصرفات نجم ريال مدريد في الملعب.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيتواصل مع بيلينجهام بعد معسكر الشهر الجاري، أجاب توخيل بلا تردد "نعم.. ولم لا؟، لأنه بالتأكيد لاعب بارز ومهم". وأضاف: "لا اشك لحظة في أن أي لاعب غاب عن معسكر الشهر الجاري، سيوافق بحماس كبير على الانضمام للمنتخب إذا تم استدعائه". وأتم توماس توخيل "لم استبعد لاعبا لعقابه، لم يرتكب أحد أي خطأ، وأشعر أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في العودة مجدداً لصفوف المنتخب، يجب أن يكون الوضع كذلك، وأثق في مجموعة أكبر من اللاعبين الذين تواجدوا في معسكر هذا الشهر".

