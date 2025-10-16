ميسي يقتنص لقباً جديداً في فوز «التانجو» على بورتوريكو

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، مسجلاً تاريخاً جديداً للأرجنتين وكرة القدم العالمية، حيث وصل إلى ميسي 60 تمريرة حاسمة، بعد أن ساهم بهدفين في فوز الأرجنتين 6-0 على بورتوريكو، ودياً، ليتجاوز ليو رسمياً البرازيلي نيمار، والأميركي لاندون دونوفان، اللذين قدما 58 تمريرة حاسمة لكل منهما.

كما أصبح اللاعب الحائز جائزة الكرة الذهبية 8 مرات الآن على بعد تمريرتين حاسمتين فقط من الوصول إلى التمريرة الحاسمة رقم 400 في مسيرته الكروية؛ بما في ذلك مع الأندية ومنتخب الأرجنتين.

وجاءت أول تمريرة حاسمة لميسي مع الأرجنتين في كأس العالم 2006 ضد صربيا والجبل الأسود، والتي انتهت أيضاً بفوز الأرجنتين 6-0، وبعد قرابة عقدين من الزمن، لا يزال ميسي يحطم الأرقام القياسية، ليس فقط كهداف، بل كصانع ألعاب بارع.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، 886 هدفاً مع الأندية والمنتخب، ما جعله ثاني أعلى هداف في تاريخ كرة القدم، خلف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 948 هدفاً.

وتضم قائمة اللاعبين أصحاب أكثر التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم الدولية، ليونيل ميسي، الأرجنتين بـ 60 تمريرة حاسمة، يليه لاندون دونوفان، الولايات المتحدة الأميركية بـ 58 تمريرة حاسمة، ومعه البرازيلي نيمار بالعدد نفسه 58، وحل رابعاً فيرينك بوشكاش مع المجر بـ 53 تمريرة حاسمة، ثم كيفن دي بروين، لبلجيكا بالعدد نفسه، وجاء المجري ساندور كوتشيش سادساً بـ51 تمريرة حاسمة، ثم كريستيانو رونالدو، مع البرتغال بـ 45 تمريرة حاسمة، يحتل القطري أكرم عفيف المركز الثامن بـ 44 تمريرة حاسمة، ثم رياض محرز مع منتخب الجزائر بـ 44 تمريرة حاسمة، وفي المركز العاشر جاء لويس فيجو مع البرتغال بالعدد نفسه أيضاً.