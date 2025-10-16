توتي عن قمة روما وإنتر: «معركة» تحتاج إلى خوذة!

معتز الشامي (أبوظبي)

عشية القمة المرتقبة بين روما وإنتر ميلان ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، أشعل الأسطورة فرانشيسكو توتي الأجواء بتصريحات مثيرة، مؤكداً أن المواجهة لن تكون مجرد مباراة عادية، بل «معركة» ستُحسم بالعزيمة أكثر من المهارة.

وتنطلق المباراة مساء السبت على ملعب الأولمبيكو بروما، في مواجهة تكتسب أهمية خاصة بعد أن تصدر «الذئاب» جدول الترتيب بالتساوي مع نابولي، وسط أداء لافت تحت قيادة المدرب الجديد جان بييرو جاسبريني.

وقال توتي في حوار مع صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»: «لقد لعبت هذه المواجهة مرات عديدة، وأعرف تماماً ما تعنيه، خصوصاً الآن وروما في القمة، إنها من تلك المباريات التي لا تحتاج فيها إلى ربطة عنق، بل إلى خوذة! إنتر هو الفريق الأكثر أناقة في الدوري الإيطالي، لكن هذه المرة ستكون معركة حقيقية».

ورغم أن الأنظار تتجه نحو لاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا كأبرز نجوم اللقاء، إلا أن توتي فاجأ الجميع بترشيح بريان كريستانتي ليكون رجل المباراة الحاسم، وأضاف: «قد يبدو الأمر تقليدياً حين أذكر لاوتارو وديبالا، لكن إن كان عليّ اختيار لاعب يصنع الفارق، فسأختار كريستانتي، وعندما تدخل مباراة تحتاج فيها إلى القتال، فالمحاور هم من يحددون النتيجة، كريستانتي لاعب ذكي ويمتلك حساً تكتيكياً عالياً، وغالباً ما يُقلل الناس من قيمته، لكنه دائماً يمنح الفريق شيئاً إضافياً».

وأضاف توتي أن المدرب دانييلي دي روسي كان محقاً حين قال: «إن روما يجب أن يضم دائماً لاعباً مثل كريستانتي»، مشيراً إلى أن أداؤه القتالي يجعل منه القلب النابض للفريق، وبقيادة جاسبريني، يعيش روما واحدة من أفضل بداياته في السنوات الأخيرة، إذ يشارك الصدارة مع نابولي، مقدّماً كرة هجومية متوازنة جذبت إعجاب الجماهير، ويرى توتي أن الفريق يملك كل المقومات لمواصلة المنافسة على التأهل إلى دوري الأبطال على الأقل، لكنه دعا إلى التريث «الموسم طويل، وما زلنا في بدايته. إذا ظل الفريق بين الكبار قبل سبع أو ثماني جولات من النهاية، عندها يمكنه أن يحلم باللقب».

واختتم توتي حديثه بتأكيد وفائه الأبدي للنادي الذي نشأ فيه، كاشفاً أنه تلقى عروضاً من أندية كبرى مثل ريال مدريد وإنتر ميلان، لكنه رفض الرحيل قائلاً: «قضيت 25 عاماً في روما، ولن أبدّل هذا القرار بأي شيء. كان خياراً مختلفاً عن كثير من اللاعبين، لكنه كان الصواب بالنسبة لي».

وفي النهاية، يبقى ديربي العاصمة بين روما وإنتر أحد أكثر المواجهات انتظاراً هذا الموسم، ومع نبوءة توتي بـ«بطل غير متوقع»، تتضاعف الإثارة في معركة ستجمع الأناقة بالقوة، والحلم بالعزيمة.