سولي يغلق الباب في وجه إيطاليا: أحلم بالأرجنتين وأنتظر سكالوني

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد الأرجنتيني ماتياس سولي، نجم روما الإيطالي، أنه يرفض تماماً فكرة تمثيل منتخب إيطاليا، مشدداً على أن هدفه الوحيد هو ارتداء قميص الأرجنتين في المستقبل القريب.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يحمل الجنسية الإيطالية إلى جانب الأرجنتينية بفضل أصول عائلته، وقد انتقل إلى إيطاليا في عام 2020، حيث لعب لفرق يوفنتوس وفروزينوني قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى روما.

وأثارت تصريحات وكيله جدلاً واسعاً مؤخراً، بعدما ألمح إلى أن سولي قد يفكر في تمثيل «الآزوري» إذا لم يحصل على فرصة مع منتخب بلاده، إلا أن اللاعب سارع لتوضيح موقفه عبر حوار مع صحيفة «إل ميساجيرو» قائلاً: «قلت لسباليتي قبل عامين: إن هدفي هو اللعب مع الأرجنتين، وهذا لم يتغير، وكيل أعمالي فُهم خطأ، ولم يحدث أي جديد منذ ذلك الحين. لم يتصل بي أحد من المنتخب الإيطالي، وموقفي واضح:«أريد أن أمثل الأرجنتين».

وأضاف سولي:«أشكر إيطاليا كثيراً على كل ما قدمته لي، لكن هدفي هو الحصول على استدعاء من المدرب ليونيل سكالوني، أعلم أن الأمر صعب لأن المنافسة قوية، لكن هذا هو حلمي منذ الصغر».

وشارك سولي مع منتخبات الأرجنتين للفئات السنية المختلفة، بما في ذلك منتخب تحت 23 عاماً، لكنه لا يزال ينتظر أول ظهور له مع الفريق الأول.

ورغم ذلك، أكّد سكالوني في تصريحات سابقة أنه يتابع اللاعب عن كثب، وينوي منحه فرصة قريباً، خاصة بعد تألقه اللافت هذا الموسم بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين في 6 مباريات بالدوري الإيطالي، مساهماً في صدارة روما المشتركة مع نابولي، وبذلك، يُغلق سولي الباب نهائياً أمام فكرة اللعب لإيطاليا، متمسكاً بحلم التانجو الذي لا يقبل بديلاً.