«الرياضات البحرية» يعزز التواصل مع المنظومة بالمنصة الرقمية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن الإطلاق الرسمي لمنصته الإلكترونية الجديدة، في خطوة تعكس رؤيته الريادية والتزامه بالتحول الرقمي في قطاع الرياضة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة العمل البحري والرياضي في الدولة.

ويهدف الاتحاد من خلال هذه المنصة إلى تعزيز التواصل مع الرياضيين والأندية والجماهير، وتوفير تجربة تفاعلية تجمع بين الحداثة والتقنية والهوية الوطنية للرياضات البحرية الإماراتية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى بناء بيئة رقمية متكاملة تواكب الرؤية الإماراتية، وتدعم توجهات الدولة في التحول الذكي والابتكار في العمل المؤسسي، وتضم المنصة باقة من الخدمات الذكية والمحتوى التفاعلي تشمل، بثاً مباشراً وتحديثات فورية عن البطولات والنتائج الرسمية.

إضافة إلي مكتبة وسائط متعددة تحتوي على صور ومقاطع فيديو من أبرز الفعاليات المحلية والعالمية، وخدمات تسجيل إلكتروني وتواصل مباشر مع الاتحاد والأندية، وملفات تعريفية للأبطال الإماراتيين وسجل رقمي يوثّق إنجازاتهم .

أرشيف شامل يوثّق تاريخ البطولات البحرية في الدولة منذ تأسيس الاتحاد .

ومن جانبه، قال أحمد علي الشرياني الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية: "إطلاق المنصة الرقمية الجديدة يُمثل نقلة نوعية في طريقة تواصلنا مع مجتمع الرياضات البحرية داخل الدولة وخارجها. نعمل على جعلها منصة موثوقة تُقدّم المعلومة بشفافية، وتُسهم في بناء جيل رقمي من الرياضيين والإداريين، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في التحول الذكي وتطوير العمل المؤسسي".

وأضاف الشرياني: "نحن لا نرى هذه المنصة كأداة تواصل فحسب، بل كجسر حضاري يربط بين تاريخنا البحري العريق وطموحاتنا المستقبلية. المرحلة القادمة ستشهد مبادرات رقمية متقدمة، تُسهم في تمكين المواهب الشابة وتوسيع قاعدة المشاركين في الرياضات البحرية بمختلف إمارات الدولة .

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الحوكمة الرقمية وتفعيل الخدمات الذكية، بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص بين الأندية واللاعبين، وتسهيل وصول المعلومات الرسمية للجمهور والإعلاميين بسرعة ودقة.