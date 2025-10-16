الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النسخة الـ17 من «دي بي ورلد للجولف» جاهزة بأجواء استثنائية

النسخة الـ17 من «دي بي ورلد للجولف» جاهزة بأجواء استثنائية
16 أكتوبر 2025 11:10

دبي (الاتحاد)
تستعد دبي لاستقبال النسخة السابعة عشرة من بطولة جولة دي بي ورلد الختامية، والتي ستنقل تجربة المشجعين إلى مستوى جديد كلية، على مدار البطولة التي تُقام من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل في نادي عقارات جميرا للجولف.
وسيتوجه أفضل 50 لاعباً في ترتيب السباق إلى دبي إلى ملعب إيرث لخوض الحدث الختامي لسلسلة رولكس العالمية، حيث سيحظى الجمهور بفرصة فريدة لمتابعة نخبة من نجوم الجولف العالميين، مثل روري ماكلروي، تايريل هاتون، وجاستن روز، ضمن أجواء جديدة وتجارب جماهيرية تفاعلية.
وتنطلق أجواء الحماس هذا العام قبل حتى ضربة البداية، حيث يفتح نادي عقارات جميرا للجولف أبوابه للمرة الأولى في تاريخ البطولة أمام الجماهير لحضور بطولة المحترفين والهواة (برو-آم) التي تُقام في 11 نوفمبر، بمشاركة نخبة من أساطير الجولف وعدد من أبرز الشخصيات في عالم الرياضة والترفيه، من بينهم بطل الفورمولا 1 أربع مرات آلان بروست، ونجم التنس السابق المصنف الخامس عالمياً هنري لوكونت، وبطل البادل السابق والمصنف الأول عالمياً باكيتو نافارو. 
وتمنح البطولة هذا العام الجماهير فرصة فريدة للاقتراب أكثر من نجومهم المفضلين، من خلال تجارب تفاعلية جديدة تشمل تطوير نطاق التدريب ليتيح للزوار التواصل المباشر مع اللاعبين، إلى جانب منصة انطلاق مُحسّنة عند الحفرة الأولى تتضمن منطقة مظللة وسقفًا حديث التصميم، مع جلسات حوارية مباشرة مع اللاعبين وتوزيع هدايا فورية للجمهور لإثراء التجربة الحماسية على أرض الملعب.

