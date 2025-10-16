العين يتأهب لتعزيز الصدارة في مواجهة «القمة والقاع» أمام بني ياس

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء بعد غدٍ السبت إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، حيث يستضيف الزعيم العيناوي ضيفه بني ياس في مباراة مثيرة تحمل دوافع مختلفة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المواجهة التي تبدو على الورق متباينة في الطموحات، لكنها تبقى محفوفة بالمفاجآت والمخاطر.

حيث يأتي اللقاء بعد فترة التوقف الدولي التي بدأها العين وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير في الجولة الخامسة على شباب الأهلي، منافسه المباشر على القمة، في مباراة أكد فيها الفريق جاهزيته الفنية والبدنية.

ويطمح المدرب فلاديمير إيفيتش إلى استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة للفريق لمواصلة الانتصارات، وتوسيع الفارق عن مطارديه، خصوصاً وأن العين يدرك بأن أي تعثر في هذه المرحلة قد يعيد الصراع إلى نقطة الصفر.

وفي المقابل، يدخل بني ياس اللقاء تحت ضغط كبير بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، جعلته في المركز الأخير دون أي نقطة، وهي أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، وبعد التعاقد مع الروماني دانيال إيسايلا، يسعى الفريق إلى تغيير الواقع واستعادة توازنه أمام خصم قوي بحجم العين، عبر الخروج بنتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة نفسية لبداية جديدة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه جماهير «الزعيم» عودة نجمها المغربي سفيان رحيمي، الذي غاب منذ بداية الموسم بداعي الإصابة، قبل أن يعود للتألق في المباراة الودية أمام جلف يونايتد الأسبوع الماضي، حيث سجل هدفين، وأظهر تعافيه التام من الإصابة واستعادته للياقة والخطورة أمام المرمى.

ومن المتوقع أن يمنحه إيفيتش فرصة المشاركة في مواجهة بني ياس، ليكتمل بذلك مثلث الهجوم العيناوي إلى جانب كودجو لابا وكاكو، ما يزيد من قوة الفريق في واحدة من أهم مراحل الموسم.

وترجح لغة الأرقام كفة «الزعيم»، حيث تميل الكفة تاريخياً لصالح العين الذي تفوّق على بني ياس في عهد الاحتراف، حيث التقى الفريقان 28 مرة في دوري أدنوك للمحترفين، فاز العين في 16 مباراة مقابل 4 انتصارات فقط لبني ياس، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل.

ولم يخسر «الزعيم» في آخر 8 مباريات أمام بني ياس، منها 4 انتصارات متتالية، كما فشل السماوي في التسجيل خلال آخر 3 مواجهات رغم تسديده 24 كرة منها 9 على المرمى، في دلالة واضحة على التفوق الدفاعي العيناوي.

ويُعد كودجو لابا أحد أبرز مفاتيح العين في اللقاء المرتقب بين متصدر دورينا ومتذيل الترتيب من دون نقاط، إذ ساهم كودجو في 10 أهداف خلال 11 مباراة أمام بني ياس (سجل 7 وصنع 3)، في حين يتصدر أسامواه جيان قائمة هدافي المواجهات التاريخية بين الفريقين بـ 10 أهداف، يليه لابا وأندريه سانجهور بـ 7 أهداف لكل منهما.

وأحرز العين 56 هدفاً في مرمى بني ياس مقابل 30 هدفاً للسماوي في جميع مواجهات دوري المحترفين، بينما خسر بني ياس آخر 4 مباريات له في شهر أكتوبر، وهي سلسلة سلبية يحاول الفريق كسرها في مواجهة «الزعيم المتوهج».

فيما سيدخل العين اللقاء المنتظر بثقة المتصدر وسلاح الهجوم الفتاك، بينما يخوض بني ياس المواجهة بروح الرغبة في البقاء، لتتحول القمة إلى مواجهة بين الزعيم الباحث عن الابتعاد بالصدارة، والسماوي الذي يقاتل للهروب من القاع، وفي كل الأحوال، يبقى استاد هزاع بن زايد على موعد مع مواجهة واعدة، قد تحدد معالم مرحلة جديدة في سباق الدوري.