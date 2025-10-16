الحميري والهاجري مع منتخب الأثقال في «آسيوية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

يمثل علي عبد الناصر الحميري وسعيد قصاب الهاجري، لاعبا نادي أبوظبي لرفع الأثقال، المنتخب الوطني للشباب في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقررة في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث يواصلان تحضيراتهما المكثفة قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب.

وتعد هذه المشاركة الثانية للحميري والهاجري بعد تمثيلهما المنتخب في البطولة العربية الأخيرة بالدوحة، والتي حقق فيها الحميري ست ميداليات ذهبية في فئتي الناشئين والشباب، ويسعى اللاعبان مع زملائهما في المنتخب إلى تحقيق إنجاز جديد في هذا المحفل القاري المهم.

وأكد ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، أن النادي حريص على دعم المنتخبات الوطنية وإعداد لاعبين قادرين على المنافسة باسم الدولة باستمرار، متمنياً التوفيق للاعبين وبقية عناصر المنتخب في البطولة.

وأوضح المحيربي أن الجهاز الفني بالنادي جهّز اللاعبين بشكل مميز خلال الفترة الماضية، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية جديدة، مشيراً إلى أن منظومة العمل في النادي متكاملة بين الأجهزة الفنية والإدارية وأولياء الأمور، إلى جانب الحماس والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في تحقيق الإنجازات.

من جانبهما، أعرب الحميري والهاجري عن سعادتهما بتمثيل المنتخب في حدث قاري للمرة الأولى، ووجّه الثنائي الشكر إلى نادي أبوظبي لرفع الأثقال على دعمه المتواصل ورعايته للمواهب الوطنية.

وأكدا أنهما يتطلعان إلى المنافسة على الميداليات وصعود منصات التتويج، وليس مجرد المشاركة واكتساب الخبرة فقط، في أول ظهور لهما ببطولات الشباب الآسيوية.

وعلى صعيد آخر، عادت بعثة المنتخب الوطني الأول فجر الأحد الماضي من النرويج بعد المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال، وضمت ثلاثي نادي أبوظبي زهرة الهاشمي وعز الدين الغفير ومؤيد النجار، إلى جانب لاعبي اتحاد اللعبة مي المدني وعيسى البلوشي.