الرياضة

«أسبوع التحدي» و«يو إف سي321» يرفعان وتيرة الحماس في أبوظبي

«أسبوع التحدي» و«يو إف سي321» يرفعان وتيرة الحماس في أبوظبي
16 أكتوبر 2025 12:08

أبوظبي (الاتحاد)

يتصاعد الحماس في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع اقتراب موعد انطلاق بطولة يو إف سي 321، أسبينال ضد جان، حيث يترقب عشاق الرياضات القتالية المواجهة بين بطل الوزن الثقيل توم أسبينال ومنافسه سيريل جان.
كما تشهد الفعالية نزالاً تاريخياً بين فيرنا جانديروبا وماكينزي ديرن للفوز بلقب وزن القشة، في أول منافسة على لقب بطولة للسيدات في الشرق الأوسط.
وينطلق أسبوع أبوظبي للتحدي بين 20 و26 أكتوبر، ويقدم وصولاً مجانياً إلى منطقة مشجعي يو إف سي في ياس مول وياس باي، متضمنة أنشطة تفاعلية ولقاء الرياضيين.
ويحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمزيج من الأنشطة والفعاليات على مدار أسبوع، بما يشمل مشاهدة نجوم يو إف سي عن كثب خلال التدريبات المفتوحة في ياس مول يوم 22 أكتوبر، بينما تستضيف الاتحاد أرينا في اليوم التالي المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة يو إف سي، والذي يتضمن جلسة يجيب فيها الرياضيون عن أسئلة الجمهور ويشاركون آراءهم حول النزالات المرتقبة.
ويشهد يوم 24 أكتوبر فعالية الوزن الرسمية في الاتحاد أرينا، حيث يتواجه الرياضيون للمرة الأخيرة قبل النزال.
ويوفر كل من ياس مول وياس باي منطقة مشجعين مجانية طوال فترة أسبوع أبوظبي للتحدي، لتقدم للجماهير أنشطة وعروضاً تفاعلية وفرصاً فريدة لمقابلة الرياضيين، بمن فيهم البطل السابق في وزن الويلتر كامارو عثمان، والمصنف الثالث في وزن خفيف الثقيل كارلوس أولبرج، والمصنفة الثالثة في وزن القشة تاتيانا سواريس، والرياضي المغربي في وزن الريشة يوسف زلال، والبرازيلي في وزن الريشة جان سيلفا في وزن خفيف الثقيل.
ويضمن أسبوع أبوظبي للتحدي مزيداً من التشويق مع انطلاق البطولة المشوقة؛ محاربو الإمارات التي تجمع أبرز المواهب في المنطقة يوم 22 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي.
ويجمع أسبوع أبوظبي للتحدي 2025 بين مباريات يو إف سي التاريخية المشوقة، ومنافسات الفنون القتالية المختلطة والجرابلينج، ما يرسخ مكانته بوصفه حدثاً عالمياً فريداً للاستمتاع بأروع الفعاليات الرياضية والترفيهية.

