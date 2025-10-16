«ديل تورو» يمنح «الإمارات إكس آر جي» الانتصار 95 هذا الموسم

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم إيزاك ديل تورو موسمه بأفضل طريقة ممكنة، حيث حقق أمس الفوز في سباق جيرو ديل فينيتو، ليضيف الانتصار السادس عشر له هذا الموسم، والانتصار رقم 95 لفريق الإمارات - إكس آر جي في عام 2025.

وواصل ديل تورو سلسلة نتائجه المذهلة منذ احتلاله المركز الثاني في جيرو دي إيطاليا في مايو الماضي، حيث انفصل عن منافسيه في الصعود الأخير قبل أن ينحدر منفردًا نحو خط النهاية في البندقية، محققاً فوزاً جديداً، وخلفه، قدّم زميله في فريق الإمارات - إكس آر جي، بافيل سيفاكوف، هجوماً قوياً في الكيلومترات الأخيرة ليؤمن المركز الثاني.

وبهذا الإنجاز، ضمن سيفاكوف لفريق الإمارات - إكس آر جي أن يختتم يوماً إيطالياً آخر بتواجد مزدوج على منصة التتويج. ويأتي هذا الفوز بعد أيام قليلة فقط من انتصار تادي بوجاتشار في سباق ال لومبارديا يوم السبت، تلاه فوز آدم ييتس في النسخة الافتتاحية من سباق فالدينغو - أوروبا يوم الأحد.

وواصل فريق الإمارات - إكس آر جي تألقه في إيطاليا مرة أخرى، مقدمًا عرضاً جماعياً مميزاً على التلال المطلة على مدينة البندقية، حيث مهد الطريق لكلٍّ من ديل تورو وسيفاكوف لتنفيذ هجماتهما في الأمتار الأخيرة من السباق. وجاءت الهجمة الحاسمة لديل تورو قبل 2.3 كلم من نهاية الصعود الأخير، لكن بذور هذا الانتصار زُرعت في وقت مبكر من السباق.

ويُنهِي هذا الفوز الموسم الثاني لديل تورو كمحترف، حيث واصل تحقيق 9 من انتصاراته ال16 في إيطاليا، بما في ذلك مرحلة من جيرو دي إيطاليا في مايو، ليصبح أصغر دراج منذ فاوستو كوبّي يقضي 10 أيام أو أكثر في القميص الوردي، قدّم المكسيكي ديل تورو أداءً تاريخياً في جيرو إيطاليا، حيث أصبح أول مكسيكي ينهى السباق على منصة التتويج. وبالرغم من تخليه عن صدارة السباق في المرحلة قبل الأخيرة، استغل ديل تورو ذلك كحافز إضافي، ليخوض موسماً استثنائياً مع فريق الإمارات - إكس آر جي.

كما يذكر أن فاز الشاب البالغ من العمر 21 عاماً بثلاث مراحل من أصل خمس خلال رحلته نحو التتويج بسباق طواف النمسا في يوليو، قبل أن يواصل الموسم لاحقًا بتحقيق سلسلة من الانتصارات في سباقات اليوم الواحد والفوز بالتصنيف العام في فويلينا أيه بورغوس.

وعند حديثه عن موسمه وفوزه الأخير يوم الأربعاء بعد الظهر، أعرب المكسيكي ديل تورو عن سعادته الكبيرة لإنهاء السباقات بطريقة مثالية.

ويقول ديل تورو في تصريح له:«لم يكن الأمر سهلاً، لقد كان جهداً جماعياً كاملاً من الفريق بأكمله. كان مذهلاً أن نتمكّن من تحقيق فوز آخر، لم أشعر بالالتزام الكامل من جهتي وحدي، لكن الفريق كان دائمًا معي، وكل ما أردت هو إنهاء المهمة لأنهم عملوا طوال اليوم. اليوم كله كان لهم».

«عندما انطلق بافيل بسرعة كبيرة في بداية الصعود الأخير وأيضاً في الصعود قبل الأخير، ظننت أن هناك لحظة مناسبة للهجوم. لكن في النهاية، أردنا الانتظار حتى الصعود الأخير».