الجمعة 17 أكتوبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري رجال السلة يطلق غداً النسخة الـ 49

دوري رجال السلة يطلق غداً النسخة الـ 49
16 أكتوبر 2025 12:45

علي معالي (أبوظبي)
تنطلق غداً «الجمعة»، منافسات النسخة 49 من دوري رجال السلة، بإقامة مباراتين، ضمن الجولة الأولى، حيث يحل نادي الوصل، ضيفاً على جاره النصر، في السابعة والنصف مساء، في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام، ويستضيف في التوقيت ذاته شباب الأهلي لفريق الوحدة.
وكانت هذه المسابقة قد انطلقت 1977، لتصل اليوم إلى النسخة 49.
وتستكمل يوم غدٍ (السبت) الجولة، بإقامة مباراتين في السابعة والنصف، حين يدشن الشارقة حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه بلقاء ضيفه الجزيرة، ويسدل الستار عن الجولة بلقاء الظفرة ومستضيفه البطائح.
ويقام الدوري ثاني مسابقات الموسم الجديد، من ثلاث مراحل، تبدأ بالدور التمهيدي الذي يقام من مرحلتي ذهاب وإياب، لتكشف نتائجه عن هوية المراكز الأربعة الأولى المتأهلة للمرحلة الثانية «بلاي أوف»، وتخوض فيها الفرق دوريّاً جديداً من ذهاب وإياب، يتحدد على أثره هوية الفريقين المتأهلين للمرحلة النهائية التي تقام بنظام «بست أوف 3»، والتي تسفر منافساتها في الختام عن تحديد هوية البطل.
بدورها تخوض الفرق التي أنهت الدور التمهيدي بالمراكز من الخامس وحتى الثامن، منافسات المرحلة الثانية الخاصة بها (بلاي آوت)، وتحدد في ختامها هوية (بطل الدوري للمستوى الثاني)، حيث تخوض في المرحلة الثانية منافسات مشابهة عبر دوري من مرحلتي ذهاب وإياب، يحدد في ختامه هوية الفريقين المتأهلين للمرحلة الثالثة الختامية التي تقام بنظام (بست أوف 3)، وتسفر في ختامها عن إعلان هوية بطل (الدوري للمستوى الثاني).

