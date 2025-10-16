«أبوظبي الرياضية» تفوز بحقوق بث مباريات كأس ألمانيا لكرة القدم

فرانكفورت، أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن فوز شركة أبوظبي للإعلام - ممثلة بقنوات أبوظبي الرياضية - بالحقوق السمعية والبصرية لبث مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمدة ثلاثة مواسم كروية.

وبموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها بين أبوظبي للإعلام و(DFB GmbH & Co. KG) الذراع التجارية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، فإنه ابتداءً من منافسات الدور الثاني للبطولة المقررة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، ستبث أبوظبي الرياضية مباريات الكأس مباشرة، بما في ذلك مواجهات بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وبقية الأندية الألمانية الكبرى.

وتمنح هذه الاتفاقية قنوات أبوظبي الرياضية الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات البطولة الألمانية العريقة حتى عام 2028، ناقلةً أجواء الحماس والإثارة لعشاق كرة القدم في المنطقة.

وقال كاي دامهولتس، مدير حقوق البث في (DFB GmbH & Co KG)، «يسعدنا التعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة. هذه الشراكة ستتيح لملايين المشاهدين في العالم العربي فرصة متابعة أجواء الإثارة والتشويق الخاصة بكأس ألمانيا. وستقوم أبوظبي للإعلام ببث أهم المباريات مجاناً عبر قناتي أبوظبي الرياضية 1 و2، إلى جانب إتاحة البطولة كاملة والمحتوى الحصري المرافق عبر تطبيق ADtv».

من جانبه، قال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: «إن فوزنا بحقوق بث كأس ألمانيا يعزّز مكانة أبوظبي للإعلام كوجهة رائدة للمحتوى الرياضي العالمي على مستوى المنطقة، حيث تعكس هذه الاتفاقية استراتيجيتنا الطويلة الأمد للتعاون مع أبرز المؤسسات الرياضية الدولية وتوفير وصول استثنائي لجماهيرنا لمختلف المنافسات العالمية والتي تحظى بشعبية واسعة».

وأضاف السعدي: «يشكّل كأس ألمانيا، بتراثه العريق وروحه التنافسية العالية، إضافة نوعية لباقة الحقوق الرياضية العالمية والبطولات التي تستحوذ عليها أبوظبي للإعلام، ما يؤكد التزامنا بتقديم أعلى معايير البث الرياضي عبر مختلف المنصات الإعلامية».