ألكاراز يدافع عن مشاركته في «الملوك الستة»

لندن (رويترز)

دافع كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً عن قرار المشاركة في بطولة «الملوك الستة» الاستعراضية المربحة للتنس في السعودية، بعد أن قال سابقاً إنه يدرس عدم خوض بعض البطولات التي ينظمها اتحاد اللاعبين المحترفين، لمنح نفسه فرصة للتعافي بسبب الجدول المزدحم.

وخضعت بطولات الرجال والسيدات التي تستمر على مدار 11 شهراً لتدقيق جديد، خلال موسم البطولات الآسيوية، بعدما تسببت الحرارة والرطوبة الشديدة في سلسلة من الإصابات والانسحابات.

ورفعت رابطة اللاعبين المحترفين دعوى قضائية ضد الهيئات الحاكمة للرياضة في مارس، واصفة وضع الجدول الحالي بأنه «غير مستدام».

وبعد فوزه بلقب طوكيو الشهر الماضي رغم مشاركته، وهو يعاني إصابة في الكاحل، انسحب ألكاراز من الحدث التالي في شنغهاي، قائلاً: إنه يحتاج إلى وقت للتعافي.

وأثار قراره باللعب في بطولة «الملوك الستة» التي تقدم 1.5 مليون دولار لكل لاعب مشارك، ويحصل الفائز بها على ستة ملايين دولار الكثير من الانتقادات من المشجعين.

وقال ألكاراز الحائز ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «خوض البطولات الاستعراضية يحمل مذاقاً مختلفاً عن البطولات الرسمية التي تستغرق 15 أو 16 يوماً متتالياً مع متطلبات ذهنية وبدنية عالية جداً.

»هنا نستمتع فقط ليوم أو ليومين وهذا أمر رائع، ولهذا السبب نفضل المشاركة في البطولات الاستعراضية«.

وسيشارك بطل العام الماضي يانيك سينر أيضاً في البطولة الاستعراضية بالرياض، بعد خروج المصنف الثاني عالمياً مبكراً في شنغهاي بسبب تقلصات عضلية.

وأضاف ألكاراز»أتفهم (الانتقادات)، لكن في بعض الأحيان لا يفهمنا الناس ولا يفهمون خياراتنا.

«البطولات الاستعراضية لا تحتاج إلى متطلبات ذهنية وبدنية كبيرة (مقارنة) بالبطولات الرسمية الأطول التي تستغرق أسبوعين أو أسبوعين ونصف».

وتمثل البطولة الاستعراضية التي يشارك فيها ألكاراز وسينر ونوفاك ديوكوفيتش وتيلور فريتز وألكسندر زفيريف وستيفانوس تيتيباس، إضافة نوعية إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة ضمن موسم الرياض، والتي تهدف إلى نشر رياضة التنس وزيادة الإقبال الجماهيري على اللعبة داخل السعودية.

وقال ألكاراز، الذي سيشارك اعتباراً من الدور قبل النهائي وسيواجه فريتز في وقت لاحق اليوم الخميس، إن كاحله لم يتعاف بالكامل.

وأضاف: «لا أشعر بأنني تعافيت بنسبة مئة في المئة، وهناك بعض الألم عندما أتحرك على أرض الملعب، لكنني تحسنت كثيراً، وسأنافس، وأقدّم أداءً جيداً في بطولة الملوك الستة».