«توك أوف نيويورك».. طفل مغرور يغزو عالم سباقات الخيل



عصام السيد (أبوظبي)

لفت جواد جودلفين الناشئ «توك أوف نيويورك» الأنظار بعد ظهوره الأول المبهر في كيمبتون مساء الأربعاء، حيث تم ترشيحه بنسبة 33 إلى 1 للفوز بسباق 2000 جينيز الإنجليزي العام المقبل، ليصبح حديث المدينة بعدما أظهر أداءً رائعاً ليحقق فوزاً ساحقاً بفارق خمسة أطوال ونصف الطول في سباق المبتدئات لمسافة ميل واحد، وسيطر ابن الفحل «ووتون باسيت» على السباق بقوة عند انطلاقه المبكر، قبل أن يزيد من سرعته في الفيرلونج الأخير ليفوز ببراعة.

وصرح الفارس الفائز ويليام بويك لقناة ريسينج تي في: «كان أداؤه مثالياً في السباق، إنه أشبه بالطفل، كما هو متوقع في أول مشاركة له، ومغرور بعض الشيء، لكنه لم يرتكب أي خطأ، وبمجرد أن استرخى عاد إلى إيقاعه الجيد، وتحسن أداؤه بشكل ملحوظ.

وهذا المهر الذكي، الذي يدربه شارلي أبلبي، هو أخ غير شقيق للجواد «ستار جيست»، البالغ من العمر خمس سنوات، والذي احتل المركز الأول في سباقات الخيل القوائم، وقد أعجب معارفه بأدائه قبل ظهوره الأول.

وأضاف بويك: «أنا سعيدٌ به، وبشكل عام، يبدو حصاناً جيداً للعام المقبل، لقد كان يُبلي بلاءً حسناً في تدريباته المحلية أيضاً كان الجميع معجبين به، وكان من شأن أداء كهذا أن يُسعد الجميع».

ووضعت شركة الترشيحات بادي باور «توك أوف نيويورك» بتوقعات 33 إلى 1 للفوز في سباق 2000 جينيز العام المقبل بعد أن خاض بالفعل سباقاً واعداً متفوقاً بفارق أكثر من خمسة أطوال، هو بداية حلم وبالتأكيد كافية لضمان وضع متداولينا له في سوق الجينيز، ويتصدر «ألبرت أينشتاين» ترشيحات السوق بتوقعات 9 إلى 1.