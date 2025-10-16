الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلويفرت يرحل عن تدريب المنتخب الإندونيسي

كلويفرت يرحل عن تدريب المنتخب الإندونيسي
16 أكتوبر 2025 13:24

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، اليوم الخميس، على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، التوصل لاتفاق مع الهولندي باتريك كلويفرت، مدرب المنتخب الأول، لإنهاء التعاقد بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.
وذكر الاتحاد الإندونيسي: «بعد محادثات مفتوحة ومحترمة، اتفق الطرفان على إنهاء هذا التعاون». وتولى كلويفرت، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا كلاعب مع أياكس في عام 1995، تدريب منتخب إندونيسيا في يناير، وكان يتوقع أن يستمر في منصبه لمدة عامين على الأقل. وتواجد المنتخب الإندونيسي في المركز الأخير بالمجموعة الثانية في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وتأهل المنتخب السعودي، متصدر المجموعة، مباشرة إلى بطولة كأس العالم التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك العام المقبل. وسوف يلتقي المنتخب العراقي، صاحب المركز الثاني في هذه المجموعة، مع نظيره الإماراتي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، بحثاً عن التأهل للملحق العالمي. ولم تعُد هناك فرصة لإندونيسيا في التأهل للمونديال.

 

كلويفرت
منتخب الإمارات
إندونيسيا
تصفيات كأس العالم
