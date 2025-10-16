كلوب: أنسى حيادي عندما يلعب دورتموند

برلين(د ب أ)

قال يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه مازال لا يمكنه مشاهدة مباريات الفريق الألماني كمشجع محايد وغير متعصب.

وقبل مواجهة القمة بين دورتموند وبايرن ميونيخ، متصدر جدول الترتيب، في الدوري الألماني، يوم السبت المقبل، قال كلوب لشبكتي «آر تي إل/إن-تي في»: «أريد لدورتموند أن يفوز».

وأضاف: «أريد دائماً أن يفوز دورتموند، إلا عندما يواجه لايبزج، غير ذلك أريدهم أن يفوزوا بجميع المباريات».

وبدأ كلوب، مطلع هذا العام، العمل كرئيس لقطاع كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، المالك الرئيسي لنادي لايبزج. وخلال مسيرته كمدرب، تولى كلوب تدريب دورتموند في الفترة من 2008 إلى 2015، وفاز بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في 2011 و2012.

ومع ذلك، قال إنه قد يغيب عن مباراة السبت. وقال: «شاهدت المباراة عدة مرات، إنها مباراة رائعة. لو لم يكن لديَّ عمل، كنت سأشاهدها، هذا مؤكد. ولكن على الأرجح لن يكون لدي وقت لمتابعتها».