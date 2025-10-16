«دبي البحري» يبحث آليات تعزيز السباقات الشراعية في «ملتقى النواخذة»



دبي (الاتحاد)

نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، «ملتقى النواخذة»، وسط أجواء دافئة في إطار سلسلة من الملتقيات، التي تقام على مدار فترات الموسم، وتخلّل الملتقى بحث سبل التطوير وتذليل كافة المعوقات في سباقات القوارب الشراعية، وذلك مع تواصل الإقبال على التسجيل في الجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل، ويُعد ثالث سباقات الموسم الرياضي الجاري 2025-2026.

وحضر فعاليات الملتقى الذي أقيم في مجلس أم سقيم في جميرا بدبي، محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، ومحمد السعدي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في النادي، إلى جانب «النواخذة» المشاركين بشكل مستمر في سباقات القوارب الشراعية.

وجاءت النقاشات في الملتقى بما يترجم حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تطبيق سياسة الباب المفتوحة والشفافية، والحرص دائماً على الاستماع للصعوبات التي يواجهها النواخذة، وتحويل هذه التحديات إلى فرص تعزيز السباقات.

وتمّ في الملتقى طرح عدد من المقترحات التطويرية، التي سيقوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدراستها والنظر في مدى قابلية تطبيقها خلال السباقات المقبلة، وذلك انطلاقاً من رؤيته التي تسعى إلى جعل هذه السباقات ملائمة ومواكبة لكافة المستجدات الحديثة مع الحفاظ على الطابع التقليدي المتجذر من الإرث العريق في الدولة لهذا النوع من القوارب الشراعية.

وأكد محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن التطوير المستمر أساس دعم جهود المشاركين في مسابقات الموسم الرياضي الحالي، وقال: «يرحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع النواخذة من أبناء الدولة، ونؤكد أن قنوات التواصل مفتوحة معهم دائماً دون توقف، إلا أن إقامة هذا النوع من الملتقيات يرسّخ روح الأسرة الذي تتميز به الرياضات البحرية عموماً، وسباقات القوارب الشراعية المحلية على وجه الخصوص، إذ تكون النقاشات دائماً هادفة وبنّاءة، وسط حرص كبير من الجميع على الخروج بأفضل الممارسات اللازمة لتطوير السباقات ودعم المشاركين فيها».

على صعيد آخر، أكمل النادي كافة الترتيبات من أجل انطلاق الجولة الثانية لسباق القوارب الشراعية فئة 43 قدماً، والذي سيقام على نفس مسار الجولة الأولى التي أقيمت بنجاح كبير في الأسبوع الماضي، حيث ينطلق السباق المقبل من جزر العالم، وصولاً إلى «عين دبي» أكبر عجلة مشاهدة في العالم، ومن ثم الختام في «دبي هاربر»، الموقع المستضيف للحدث ومراسم التتويج.

يذكر أن الجولة الأولى من هذه الفئة، شهدت فوز القارب «سهم» رقم 170، لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي.