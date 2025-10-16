الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الرياضات الإلكترونية» يتوِّج الفائزين بلقب الدوري الإماراتي

«الرياضات الإلكترونية» يتوِّج الفائزين بلقب الدوري الإماراتي
16 أكتوبر 2025 14:30

 
دبي (وام)
اختتم اتحاد الرياضات الإلكترونية منافسات الدوري الإماراتي الذي انطلق 23 أغسطس الماضي بمرحلة التصفيات، بمشاركة 228 لاعباً، مثلوا 38 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، ونُظّم بالتعاون مع شركة آي سبورت ميدل إيست.
وتم تتويج فريق «ريتروفايرز- إي سبورتس» بلقب لعبة «فالورنت - التصويب التكيكي» بعد فوزه على فريق «إكس مينا» بنتيجة 3 - 1، فيما حقق فريق «رول 10» لقب بطولة «روكت ليج» بعد فوزه على فريق «تيم تانتس» بنتيجة 4 - 2 في النهائي.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن نجاح الحدث يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في الإمارات، وحرص العديد من اللاعبين على الانضمام للمشاركات الرسمية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إقامة وتنظيم العديد من البطولات.

