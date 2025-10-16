الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أصحاب الهمم يكملون جاهزيتهم للمشاركة في «أولمبياد الشطرنج»

أصحاب الهمم يكملون جاهزيتهم للمشاركة في «أولمبياد الشطرنج»
16 أكتوبر 2025 13:51

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد الشطرنج، تفاصيل المشاركة الأولى لأصحاب الهمم في أولمبياد الشطرنج المقرر بأستانا في كازاخستان، ويخوض منتخبنا الوطني 6 جولات في البطولة المقررة خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة 34 دولة، وتغادر البعثة الأحد المقبل.
وسيتم عقد اجتماع تحضيري يوم السبت المقبل في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، لاستعراض الترتيبات الفنية والإدارية، وجاهزية أفراد المنتخب، للمشاركة الدولية الأولى لهذه الفئة في فعاليات الشطرنج العالمية.
ويتطلع منتخبنا الوطني إلى الاستفادة من الاحتكاك وتطوير القدرات ضمن خطة الاستعدادات للفعاليات المقبلة، من أبرزها المنافسات الخاصة بهذه الفئة ضمن الأولمبياد العالمي للشطرنج، «أبوظبي 2028».
ونوه بجاهزية جميع أفراد المنتخب الخمسة وهم عمر الهاشمي، وحمد بلال، وصالح نجيب لوتاه، وعالية خالد رضوان، وعائشة حسن الحوسني، بالإضافة إلى المدربة ضحى المعلم، والإدارية جواهر الجسمي.
من جهته قال مهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي للاتحاد، إن الحضور العالمي في أولمبياد كازاخستان محطة محورية ضمن البرنامج الاستراتيجي استعداداً لأولمبياد الشطرنج 2028، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لصقل وتأهيل أصحاب الهمم، وتمكينهم من المهارات التنافسية.

