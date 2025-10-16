دورتموند وبايرن.. «السجل الخالي» يشعل «الكلاسيكر» وصدارة «البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

تتّجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء بعد غد السبت إلى ملعب «أليانز أرينا»، حيث يستضيف نادي بايرن ميونيخ، حامل اللقب، غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في أول مواجهة «كلاسيكر» للموسم 2026/2025 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني (البوندسليجا). لا تحمل المباراة طابع الديربي الأبرز في ألمانيا، فحسب، بل تشهد صراعاً محتدماً على الصدارة، حيث يلتقي المتصدر بايرن ميونيخ مع الوصيف بوروسيا دورتموند، وكلاهما يحتفظ بسجله خالياً من الهزائم حتى الآن.

ويدخل بايرن ميونيخ المباراة وهو في المركز الأول برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، محققاً بداية موسم مثالية، ويتسلّح النادي البافاري بقوة هجومية ساحقة، حيث سجل 25 هدفاً ودخل مرماه 3 أهداف فقط. ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، مسجلاً 12 هدفاً واهتزت شباكه 4 مرات، وفي ظل وجود أربع نقاط فقط تفصل بينهما، فإن فوز دورتموند سيكون فرصة ذهبية لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة وإشعال المنافسة مبكراً.

ويواجه البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن نظيره الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب دورتموند، في صدام تكتيكي يجمع بين أسلوب كومباني الضاغط والهجومي القائم على الاستحواذ، والصلابة الدفاعية والانتشار التكتيكي الذي يميّز فريق كوفاتش، والذي يمتلك أفضل سجل نقاط لأي مدرب في تاريخ دورتموند بمعدل 1. 2 نقطة للمباراة. ويعتبر قائد منتخب إنجلترا، هاري كين، نجم الشباك وهدّاف البوندسليجا بسجل قياسي، إذ سجل 11 هدفاً في 6 مباريات فقط، بمعدل تهديفي يبلغ هدفاً كل 78 دقيقة.

وإلى جانب كين، يعوّل النادي البافاري بشكل كبير على الكولومبي لويس دياز والفرنسي مايكل أوليسيه، حيث سجل دياز 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، منذ قدومه من صفوف ليفربول. كما من المتوقع أن يلعب الحارس المخضرم مانويل نوير، دوراً محورياً في المباراة، التي يسعى من خلالها لتحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات في تاريخ البوندسليجا بإجمالي 362 فوزاً.

وعلى الجانب الآخر، يتسلّح دورتموند بالقناص الغيني سيرهو جيراسي، الذي سجل 4 أهداف في الموسم الحالي، ويشكّل نقطة ارتكاز هجومية. ولا تقل أهمية الدور الذي يلعبه كريم أديمي الجناح الهجومي السريع، الذي تألق في مواجهة الكلاسيكر السابقة، إلى جانب الجناح يان كوتو، الذي يمثل مصدر خطورة على المنافسين.

ويمثل نيكو شلوتربيك وفالديمار أنطون مصدر أمان لكوفاتش، في ظل الصلابة الدفاعية التي يتمتعان بها، والتي قادت الفريق للخروج بشباك نظيفة في أربع مباريات مؤخراً. وتعتبر قائمة غيابات بايرن ميونيخ هي الأثقل وتضم أسماء مؤثرة للغاية، حيث افتقد الفريق لخدمات جمال موسيالا وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو ويوسيب ستانيشيتش، في الوقت الذي يخوض فيه دورتموند المباراة بصفوف شبه مكتملة.

وشهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين تقارباً في النتائج، خاصة بعد تولي كوفاتش تدريب دورتموند، إذ لم يحقق بايرن الفوز على غريمه في آخر مواجهتين بالدوري الموسم الماضي، حيث انتهت المباراتان بالتعادل. ويرجع آخر انتصار لدورتموند في «أليانز أرينا» إلى مارس 2024 حينما فاز على بايرن بهدفين دون رد. وحقق بايرن عشرة انتصارات وتعادل مرة واحدة فقط بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2023، مسجلاً نتائج قاسية على أرضه مثل الفوز 6/صفر و5/صفر على حساب دورتموند.