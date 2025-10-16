الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اكتمال استعدادات لمونديال الريشة الطائرة

اكتمال استعدادات لمونديال الريشة الطائرة
16 أكتوبر 2025 14:58

 
الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء 2025 في اجتماعها الدوري بمجلس الشارقة الرياضي كل التجهيزات اللوجستية وخطة الحملة الإعلامية، واطلعت على مخاطبات الاتحاد الدولي وتقارير اللجان المختلفة وسير العمل فيها، وقررت تنظيم مؤتمر صحفي موسع يوم 20 نوفمبر المقبل للإعلان عن جميع التحضيرات والتفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة التي ستقام من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل.
تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة متطلبات الاتحاد الدولي والشروط والمعايير الخاصة بالملاعب والمرافق المختلفة، وبرنامج حفل الافتتاح، وقائمة الدول والفرق المشاركة، والنقل التليفزيوني للبطولة، ومراحل الخطة الترويجية عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ترأّست الاجتماع نورة حسن الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة، بحضور كل من بخيت سعيد القرص مدير البطولة، وسالم خميس المزروعي منسق البطولة وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، والدكتور يوسف سالم الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، ويوسف حسن الحوسني رئيس لجنة الخدمات المساندة وجعفر سيد إبراهيم رئيس اللجنة الفنية والعضوين محمد فيصل وراشد السالم من اللجنة المالية والمقرر محمد صلاح.

