«دبي لسباقات الهجن» يعتمد روزنامة موسم 2025–2026

دبي (الاتحاد)

ترأّس الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، الذي عُقد في مقر النادي بمنطقة المرموم، حيث تم اعتماد روزنامة المهرجانات الرئيسية لموسم سباقات الهجن 2025–2026، واستعراض أبرز إنجازات الموسم الماضي والتحديات التي واجهت فرق العمل والمشاركين.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم أن النادي ماضٍ في تنفيذ خططه التطويرية وفق أعلى المعايير الإدارية والتنظيمية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في صون الموروث الوطني وتعزيز استدامة رياضة الهجن العربية الأصيلة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسينات في الخدمات المقدمة للملاك والمضمرين والمشاركين، بما يعزّز من جودة التجربة التنافسية والتنظيمية في مضمار المرموم.

واعتمد مجلس الإدارة إقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن خلال الفترة من 9 إلى 20 يناير 2026، إلى جانب مهرجان المرموم التراثي الختامي في الفترة من 22 مارس إلى 2 أبريل 2026، ليكونا محطتين رئيسيتين في أجندة الموسم الجديد.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عن تمنياته بالتوفيق والسداد لجميع الملاك والمضمرين والمشاركين، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون استثنائياً وحافلاً بالإثارة والتنافس الشريف الذي يعكس مكانة رياضة الهجن في وجدان أبناء الإمارات والمنطقة.