الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رادوكانو تنهي موسمها مبكراً بعد مشاكل صحية وبدنية

إيما رادوكانو
16 أكتوبر 2025 15:17

 
لندن (رويترز)
ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، أن بطلة أميركا المفتوحة السابقة إيما رادوكانو ستنهي موسمها قبل الأوان بعد انسحابها من آخر بطولتين لها في طوكيو وهونج كونج بسبب مشاكل صحية وبدنية، وخسرت رادوكانو 3-6 و6-4 و6-1 أمام الصينية تشو لين في مباراتها الافتتاحية في نينجبو يوم الثلاثاء الماضي بعد تلقيها العلاج من مشكلة في الظهر وذلك بعد أسبوع من انسحاب اللاعبة (22 عاماً) من مواجهتها مع آن لي، بينما كانت متأخرة 6-1 4-1 في ووهان.
وكانت اللاعبة البريطانية تتطلع إلى البناء على الأداء المشجع في أميركا المفتوحة خلال موسم البطولات الآسيوية.
وفي أواخر أغسطس، استمتعت رادوكانو بأفضل أداء لها في فلاشينج ميدوز منذ فوزها باللقب في 2021 إذ حققت انتصارين مهمين قبل أن تسقط أمام المصنّفة التاسعة إيلينا ريباكينا.
وتأمل المصنّفة 29 عالمياً الآن أن تكون قد حققت ما يكفي لتكون ضمن المصنّفات في أستراليا المفتوحة العام المقبل.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها ستواصل العمل مع المدرب الإسباني فرانسيسكو رويج في الموسم المقبل بعد سلسلة من التغييرات التي طرأت على فريقها المعاون في المواسم الأخيرة.
وعانت رادوكانو من مشاكل اللياقة البدنية منذ فوزها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى، لكنها أعادت اكتشاف روحها التنافسية بالوصول إلى دور الثمانية في بطولة ميامي المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.
وفازت في 28 مباراة هذا العام كان أبرزها بلوغ قبل النهائي في واشنطن في يوليو.

أخبار ذات صلة
1.2 مليون دولار جوائز بطولة مبادلة أبوظبي لتنس السيدات
ألكاراز يدافع عن بطولات التنس «الاستعراضية»!
التنس
بطولات التنس
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
رابطة لاعبي التنس المحترفين
آخر الأخبار
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©