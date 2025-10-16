الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

6 جولات و10 أوزان لكل فئة في دوري الأندية للمصارعة

6 جولات و10 أوزان لكل فئة في دوري الأندية للمصارعة
16 أكتوبر 2025 15:25


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد المصارعة، إطلاق دوري الأندية للمصارعة للموسم الرياضي 2025 - 2026، وأكد الاتحاد، إقامة المنافسات عبر 6 جولات رئيسة في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة الأندية المحلية والخاصة، ضمن فئتين عمريتين هما تحت 13 و17 عاماً، بواقع 10 أوزان لكل فئة، خلال الفترة من 25 أكتوبر 2025 وحتى 25 أبريل 2026.
وأوضح أن إطلاق الدوري يأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير اللعبة وصقل المواهب الناشئة، لمنح اللاعبين فرصة التنافس ضمن نظام تصنيف شامل يعتمد على الأداء والنتائج التراكمية، وصولاً إلى التأهل للمشاركة في كأس الاتحاد لأفضل الأندية في ختام الموسم.
ونوه بأن الدوري منصة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسين، وإقامة المنافسات وفق لوائح الاتحاد الدولي للمصارعة، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المشاركين.

