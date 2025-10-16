«أبوظبي الوطنية للفنادق» ترعى نادي غنتوت للبولو لمدة 10 سنوات



مصطفى الديب (أبوظبي)



أعلنت مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق عن توقيع اتفاقية رعاية تاريخية مع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الوجهة الأولى للبولو والفروسية في الإمارات والمنطقة، وهي الرعاية التي تُعد خطوة استراتيجية كبيرة للمجموعة والنادي في وقت واحد.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، من الرعاة الرئيسيين لجميع فعاليات وبطولات نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وقّع الاتفاقية الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بحضور خالد عنيب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق وعبدالباسط الحمادي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

من جهته أكد سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، أن اختيار مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كراعٍ رسمي للنادي يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويعكس التزامنا المشترك في دعم الرياضة محلياً ودولياً. كما تؤكد الشراكة على التكامل الواضح بين مؤسسات الدولة بمختلف أنشطتها.

وقال الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق: «تجسّد شراكتنا مع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو التزاماً مشتركاً بالتميّز وفن الضيافة.

وأضاف: نسعى معاً إلى تقديم تجارب ترتقي بالتقاليد الإماراتية، وتفتح أبواب الثقافة النابضة بالحياة أمام العالم».

أما خالد عنيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق فقال: «تعكس هذه الشراكة التزام المجموعة بدعم التقاليد الثقافية والرياضية لدولة الإمارات، مع إبراز خدماتنا الفندقية الفاخرة. فالنادي يمثل قيم التميز والتراث والمكانة الرفيعة، وهي قيم تتماشى تماماً مع رسالتنا في تقديم تجارب استثنائية للمقيمين والزوار الدوليين».

من جهته قال عبدالباسط محمد الحمادي، المدير العام والمدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو: «تمثل هذه الشراكة مع مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، المستلهمة من رؤية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، خطوة مهمة في تعزيز دور النادي في المشهد الرياضي والثقافي، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لدعم الفعاليات الرياضية التي ترفع من مكانة دولة الإمارات في هذا المجال».