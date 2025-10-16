ديمبيلي «في مرحلة التعافي» ودويه جاهز لمباريات سان جرمان



باريس (أ ف ب)

أكّد باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس أن مهاجمه الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عثمان ديمبيلي «في مرحلة التعافي» عشية مواجهة ستراسبورج الجمعة في افتتاح الثامنة.

وكان ديمبيلي تعرض لإصابة في الفخذ خلال تواجده مع منتخب فرنسا في سبتمبر، وخضع للعلاج في عيادة متخصّصة في الدوحة بقطر خلال فترة التوقف الدولي، لكن النادي أوضح باقتضاب في بيان طبي أن اللاعب «في مرحلة التعافي»، ما يشير إلى غيابه عن مواجهة ستراسبورج، على عكس ديزيريه دويه الجاهز للعودة إلى اللعب.

وأضاف سان جرمان أن «الإسباني فابيان رويس يواصل برنامجه التأهيلي»، مشيراً إلى أن لاعب الوسط الذي لم يشارك مع منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي، سيُستبعد على الأرجح أيضاً عن مباراة الجمعة أمام الفريق الألزاسي.

وضمن قائمة غيابات الفريق الباريسي، لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش الذي غاب بدوره عن معسكر منتخب بلاده.

وقال النادي «بعد آخر الفحوصات والاختبارات التي أُجريت، قرر الطاقم الطبي تمديد برنامج تعافي جواو نيفيش، لضمان شفائه التام قبل عودته إلى المنافسات».

في المقابل، من المتوقع أن يتواجد كل من دويه وقلب الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس في قائمة الفريق، حيث لم يتم التطرق إلى حالتهما في البيان الطبي، وكذلك الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي شارك مؤخراً مع منتخب بلاده.