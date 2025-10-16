سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي ينطلق 29 و30 نوفمبر



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي نهائي موسم «سيل جي بي» في سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار 2025، يومي 29 و30 نوفمبرالمقبل في ميناء زايد في الجهة المقابلة لكورنيش أبوظبي.

ويشارك فيه فرق وطنية من مختلف دول العالم على متن قوارب «سيل جي بي» الشراعية التي تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتمثل أبوظبي المحطة الـ 12 في سلسلة الموسم الخامس، الذي شمل محطات دبي، أوكلاند، سيدني، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، نيويورك، بورتسموث، ساسنيتز، سانت تروبيه، إضافة محطتي جنيف في سبتمبر 2025، وقادش في أكتوبر 2025.

وأصبحت تذاكر الحدث متاحة للجمهور، ويُتوقَّع أن يستقطب اهتمام الآلاف من عشاق الإبحار الشراعي والمتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وتُستخدم في السباق قوارب F50 قطمران الشراعية عالية الأداء، التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة، تقودها 12 فرق وطنية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية للمنافسة على الفوز بالنهائي الكبير.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا مجدداً استضافة بطولة عالمية تُضاف إلى روزنامة الفعاليات الدولية المتنوعة التي تنظمها وتحتضنها أبوظبي، حيث تعد استضافة النهائي الكبير شهادة على المكانة التي تحتلها العاصمة، بصفتها وجهةً عالميةً رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية، ودليلاً على ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة بجاهزية عالية».

وأضاف: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي مستعدون لاستضافة نهائي موسم سيل جي بي، الذي يُعد من أسرع البطولات الرياضية نمواً حول العالم، ونثمِّن شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع مبادلة، والدور الإيجابي الذي تؤديه هذه الشراكة في دعم تنظيم أبرز البطولات الرياضية العالمية».

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «يسرّنا أن نكون الشريك الرئيسي في نهائي موسم سباقات (سيل جي بي) الذي تحتضنه أبوظبي. لقد نجح السباق العام الماضي في استقطاب آلاف المشجعين إلى الواجهة البحرية المميزة لأبوظبي، ونتطلع هذا العام إلى العمل معاً من أجل تنظيم سباق مميز أكثر تأثيراً وإلهاماً».

وأضاف الشمري: «نحرص في مبادلة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام، ونرى أن الرياضة والفعاليات الرياضية تمثل منصة فاعلة تجمع الناس، وتحقق أثراً ملموساً من الشمولية والاستدامة يتجاوز حدود المنافسة التقليدية».

وقال راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات «سيل جي بي»: «العودة إلى دولة الإمارات لاستضافة نهائي موسم 2025 تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث الافتتاحي في دبي، ولاحقاً في عدة مدن عالميةـ وتشكل الأجواء والموقع وحماس الجماهير أبرز لحظات ختام الموسم، والجميع مستعد لتقديم تجربة استثنائية».

وأشاد كوتس بالدعم الكبير من مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، اللذين أدت رؤيتهما وطموحهما دوراً محورياً في إنجاح الحدث.