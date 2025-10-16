الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

القرعة تضع منتخبنا في المجموعة الثالثة بـ«آسيوية اليد»

القرعة تضع منتخبنا في المجموعة الثالثة بـ«آسيوية اليد»
16 أكتوبر 2025 18:30

 
الكويت (وام)
أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ22 لكرة اليد المؤهلة إلى «مونديال ألمانيا 2027»، والتي ستقام في الكويت يناير المقبل، عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكويت صاحب الأرض، والهند وهونج كونج.
ويشارك في البطولة 15 منتخباً موزعين على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى قطر حامل اللقب، وكوريا وعمان، فيما تضم الثانية البحرين والعراق والصين والأردن، بينما تضم الرابعة اليابان وإيران والسعودية وأستراليا. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 8 منتخبات، سيتم توزيعها على مجموعتين تلعبان بنظام الدوري، ويتأهل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى التأهل مباشرة لبطولة العالم 2027 المقررة في ألمانيا.

اتحاد اليد يُكمل «المجلس الجديد» برئاسة سعود صالح
انتخابات اتحاد اليد «الأحد»
كرة اليد
اتحاد اليد
منتخب اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
