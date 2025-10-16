الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب دورتموند: بايرن ميونيخ يدرك مدى جودتنا

مدرب دورتموند: بايرن ميونيخ يدرك مدى جودتنا
16 أكتوبر 2025 18:15

برلين (د ب أ)
أكد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، لن يستهين بفريقه عندما يلتقيان يوم السبت في أول مباراة قمة بينهما هذا الموسم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد لارس ريكن المدير الرياضي لدورتموند أنه يشعر بأن بايرن ميونيخ لم يعد يعتبر فريقه خصماً حقيقياً. لكن كوفاتش قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «بايرن ميونيخ لن يستهين بنا، فهم يدركون أيضاً مدى جودتنا».
وتابع: «على ملعبهم، غالباً ما يبدأون المباريات بقوة، خاصة في هذه الحالة التي يكون مهماً بالنسبة لنا أن نصمد فيها أمامهم، حينها يصبح كل شيء ممكناً.. حتى في ميونيخ، يعلمون أننا قادرون على مجاراتهم». وأهدر دورتموند نقطتين بالتعادل 1/ 1 مع لايبزج، قبل فترة التوقف الدولي، ولم يتمكن من انتزاع صدارة الدوري من بايرن، لكن الفوز سيقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة وحيدة.
وأضاف المدير الفني: «نرى الوضع الحالي لفريق بايرن ميونيخ، فاز بجميع مبارياته الست في الدوري حتى الآن هذا الموسم».
وأوضح كوفاتش أن المدافع نيكو شلوتربيك الذي عاد مؤخراً من الإصابة يعاني من إصابة في الركبة، مضيفاً: «لكننا نفترض أنه سيكون جاهزاً بحلول مطلع الأسبوع». كما عاد المهاجم الأبرز سيرهو جيراسي إلى ألمانيا في منتصف فترة التوقف الدولي، لأنه كان منهكاً بدنياً وفقاً لما أعلنه منتخب غينيا. وأضاف كوفاتش: «لكنه تمكّن من الاستعداد بشكل جيد لمباراة السبت».

