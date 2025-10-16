منتخب البلياردو يحرز أولى ميدالياته في «عربية مصر»



القاهرة (وام)

أحرز منتخب البلياردو أولى ميدالياته في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، المقامة منافساتها حالياً بمدينة العلمين المصرية بمشاركة 15 منتخباً عربياً.

وجاءت الميدالية الأولى عن طريق اللاعب سالم النعيمي الذي نال الميدالية البرونزية في منافسات 9 كرات للناشئين، بعد فوزه على المصري ضياء الدين فريق 7-2 في دور الثمانية، ثم خسارته في نصف النهائي بصعوبة أمام الكويتي محمد ناصر بنتيجة 7-8، في مواجهة قوية شهدت أداءً مميزاً من الجانبين.

وفي باقي النتائج، واصل منتخبنا تألقه في منافسات الفرق وتأهل للدور نصف النهائي، وذلك بعد تحقيقه فوزين متتاليين على منتخبي مصر (3) بنتيجة 3-2 والكويت بنتيجة 3-1 ضمن مرحلة المجموعات، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ويفوز على نظيره العراقي 3-1، ويتأهل لمواجهة منتخب مصر (1) في نصف النهائي، ويمثل المنتخب في هذه المسابقة كل من محمد شهاب وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي.أما في منافسات فردي الناشئين للسنوكر، فقد فاز اللاعب سيف الزعابي على العُماني خالد البلوشي بنتيجة 3-0، فيما خسر زميله محمد الرميثي أمام البحريني عبدالله العالي بنتيجة 0-3.