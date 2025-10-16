البرازيل تواجه السنغال ودياً في «ملعب الإمارات»



لندن (د ب أ)

يستعد منتخب البرازيل، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم خمس مرات، لملاقاة نظيره السنغالي على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن وديا يوم 15 نوفمبر القادم.

وذكر نادي أرسنال الإنجليزي في بيان على موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الخميس «سيستضيف ملعبنا أولى مباراتي منتخب البرازيل الوديتين في أوروبا خلال الشهر القادم، قبل لقائه الودي الآخر ضد منتخب تونس في 18 من الشهر نفسه».

ويعد منتخب السنغال، بطل أمم أفريقيا عام 2022، من المنتخبات القليلة التي لم تخسر أمام البرازيل، حيث حقق فوزا وتعادلا في مباراتيه الوديتين السابقتين مع منتخب (راقصو السامبا).

ولازالت الجماهير تتذكر مواجهتهما الودية الأخيرة عام 2023 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حينما أحرز ساديو ماني هدفين، ليقود منتخب (أسود التيرانجا) لتحقيق انتصار تاريخي 4 / 2 على المنتخب البرازيلي. ولا يبدو منتخب البرازيل غريبا على ملعب الإمارات، حيث سبق له خوض 9 لقاءات على هذا الملعب، وكان آخرها عام 2018 عندما سجل نيمار هدفا ليضمن الفوز 1 / صفر للمنتخب الأصفر على منتخب أوروجواي.

وضمنت البرازيل بالفعل تأهلها لكأس العالم 2026، التي تجرى صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد فوزها على باراجواي في يونيو الماضي، لتحافظ على سجلها الحافل بمشاركتها في جميع نسخ المونديال، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1930.

أما منتخب السنغال فحقق انتصارا ثمينا على منتخب موريتانيا في ختام لقاءاته بالتصفيات الأفريقية للمونديال، ليحجز مقعدا في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي. ويأمل منتخب السنغال في تحقيق إنجاز يفوق صعوده لدور الثمانية، الذي شارك فيه مرة وحيدة فقط خلال مشاركته الأولى بكأس العالم عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، تحت قيادة مدربه الفرنسي الراحل برونو ميتسو.