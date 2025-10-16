هويسن يثير القلق في الريال قبل «الكلاسيكو»

مدريد (د ب أ)

يستمر دين هويسن مدافع فريق ريال مدريد في التعافي من الإصابة، مع شعور ناديه بالتفاؤل إزاء قدرته على المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، غير أن حالة عدم اليقين بشأن جاهزيته لا تزال قائمة.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن ريال مدريد يخيم عليه القلق بشأن عودة هويسن من الإصابة، وإنه يستهدف المشاركة في الكلاسيكو، لكن حتى اليوم لا يوجد شيء مضمون.

ومع تبقي 11 يوماً قبل المباراة، يميل المزاج العام إلى الحذر أكثر من الاحتفال بعودته، وهذا يعكس الكثير، فالنادي متفائل بجاهزيته، لكن لا أحد يراهن على ذلك، خاصة أن مجرد التواجد في مباراة كهذه لا يكفي، ويجب أن يكون اللاعب في أفضل حالاته بنسبة 200%. وتعرض هويسن للإصابة ضد فياريال في 4 أكتوبر، حيث لعب مباراة كاملة بعد أن غاب دقيقة واحدة فقط على مدار الموسم عندما كان متاحاً. وبدأ الأمر بحمل عضلي زائد تحول إلى تمزق خفيف في عضلة باطن القدم اليسرى، وهي إصابة خفيفة لا تستدعي الطويل.

ورجح النادي أن مدة تعافي اللاعب من 12 إلى 15 يوماً، حيث غادر معسكر المنتخب الإسباني وبدأ برنامج إعادة التأهيل، في ذلك الوقت كان يتبقى 18 يوماً على الكلاسيكو، وكانت الأجواء جيدة. لكن الصورة بدأت تتغير، حيث لا يزال هويسن يتدرب منفرداً، واستغل فترة الراحة لزيارة (مالقا)، بل وحضر مباراة ناديه السابق ضد ديبورتيفو، مرتدياً قميص الفريق وزار غرفة الملابس أيضاً، ثم عاد إلى فالديبيباس، حيث تدرب في الصالة الرياضية ويعمل عن كثب مع اختصاصي العلاج الطبيعي، لكن لم يصل لمستوى الجاهزية.

وخرج هويسن رسمياً من قائمة مباراة خيتافي، وهذا أمر مؤكد، ويعد هذا الغياب هو الشيء الوحيد المتيقن منه النادي تماماً، عدا ذلك، فيبقى الباب مفتوحا أمام احتمالات عدة. وأضافت الصحيفة أن هويسن لديه فرصة قوية للمشاركة في الكلاسيكو، ولديه فرصة جيدة أيضاً ليكون جاهزاً قبل مواجهة يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا، لكن هناك احتمال كبير أيضاً لغياب اللاعب عن المباراتين، والسبب في ذلك أن إصابات العضلة النعلية معروفة بتعقيدها.وخطر الانتكاس أعلى منه في مجموعات عضلية أخرى، والقضاء على هذا الخطر تماماً بحلول يوم 26 أكتوبر أمر صعب.