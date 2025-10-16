«الدولي للسيارات» يحذر من الحرارة الأميركية قبل «جولة فورمولا-1»

برلين(د ب أ)

أصدر الاتحاد الدولي للسيارات، تحذيراً بشأن درجات الحرارة المرتفعة في سباق الجائزة الكبرى الأميركي، ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أمر مماثل في سباق سنغافورة قبل أسبوعين.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في حلبة «الأميركتين» في أوستن إلى 34 درجة مئوية، وذلك خلال سباق السرعة بعد غد السبت، وهو ما يتجاوز حاجز 31 درجة وهو ما يعتبر خطراً حرارياً. وسيتم تزويد السيارات بمعدات إضافية تشمل معدات للتبريد ومضخة وأنابيب ومخزن حراري، مع وجود سائل بارد ناتج عن ذلك النظام التبريدي ويتم توصيله إلى السائق عبر سترة خاصة مضادة للحريق.

ويعد ارتداء تلك السترات اختيارياً للسائقين، لكن لا زال هناك حاجة لتزويد السيارات بمكونات تضمن تكافؤ الفرص.

وكانت تلك السترة حدثاً رئيسياً في سباق سنغافورة وقد تصبح إلزامية بداية من الموسم المقبل، في أي وقت يتم الكشف فيه عن خطر حراري، وهو أمر يعارضه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول وحامل لقب بطولة العالم.

وقال سائق ريد بول: «أعتقد أن الأمر يجب أن يكون اختيارياً، بحيث تختار بنفسك إذا سترتدي ذلك أم لا». وأضاف السائق الهولندي: «بعد مرور 15 دقيقة إلى 20 دقيقة ستكون السترة حارة للغاية، لذلك لن تكون مفيدة». وتابع: «في النهاية الأمر يتعلق بسلامتك وما تشعر به حيال الأمر، لا أعتقد أن يكون ذلك إلزامياً على أي حال».

ومن بين الأسباب التي قد تدفع السائقين لعدم ارتداء السترة، هو شبكة الأنابيب غير المريحة في قمرة القيادة وإمكانية تعطل الجهاز. وفي سنغافورة كان الاتحاد الدولي للسيارات قد أشار إلى الخطر الحراري الكبير للمرة الأولى في فورمولا1.

ويتصدر الأسترالي أوسكار بياستري ترتيب السائقين بفارق 22 نقطة عن زميله في فريق ماكلارين، البريطاني لاندو نوريس.