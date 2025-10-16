265 خيلاً في النسخة 22 لمهرجان الشارقة للجواد العربي



الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً ولمدة 3 أيام النسخة الـ 22 من «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط البداير للخيول العربية ومربط دبي للخيول العربية الأصيلة ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية.

يشارك في المهرجان 265 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وينطلق بالشوط الأول شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكوّن من ثلاث فئات (أ، ب، ج) وبمشاركة 41 مهرة يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكوّن من فئتين (أ، ب) وبمشاركة 31 مهرة ثم الشوط الثالث للمهرات بعمر ثلاث سنوات المكوّن من فئتين (أ، ب) بمشاركة 34 مهرة ويُختتم اليوم الأول من المهرجان بعد انتهاء أشواط المهرات.

و تنطلق منافسات اليوم الثاني بـ الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 سنوات فأكبر والمكوّن من فئتين (أ، ب) بمشاركة 36 فرساً ثم الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنة واحدة المكوّن من فئتين (أ، ب) بمشاركة 27 مهراً يليه الشوط السادس للمهور بعمر سنتين المكوّن من فئتين (أ، ب) وبمشاركة 28 مهراً ويختتم اليوم الثاني بـ الشوط السابع للمهور بعمر ثلاث سنوات المكوّن من فئتين (أ، ب) وبمشاركة 23 مهراً.

وفي اليوم الختامي للمهرجان تنطلق الفعاليات بـ الشوط الثامن المخصص للفحول بعمر 4 سنوات فأكبر المكوّن من ثلاث فئات (أ، ب، ج) وبمشاركة 45 فحلاً يليها أشواط البطولات الست بطولة المهرات بعمر سنة واحدة وبطولة المهرات و بطولة الأفراس و بطولة المهور بعمر سنة واحدة إضافة إلى بطولة المهور بطولة الفحول وتختتم البطولات بتتويج الفائزين بلقب البطل الذهبي والفضي والبرونزي لكل فئة.

‫وستكون أشواط البطولات الست ختاماً لمهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي على أن تتأهل الخيول الحائزة على المراكز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في بطولات كل بطولة المهرات بعمر سنة ثم بطولة المهرات ثم بطولة المهور بعمر سنة واحدة ثم بطولة المهور ثم بطولة الأفراس ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.