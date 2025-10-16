إيفرتون يربط بيكفورد بالعقد الجديد

لندن(أ ف ب)

وقّع الحارس الدولي جوردان بيكفورد عقداً جديداً مع إيفرتون في صفقة لمدة 4 أعوام، وفقاً لما أعلن ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وارتدى الحارس البالغ 31 عاماً قميص نادي «ميرسيسايد» خلال 326 مباراة، منذ انضمامه إليه عام 2017 قادماً من سندرلاند.

وكان عقده السابق ينتهي في نهاية موسم 2026-2027.

قال بيكفورد لقناة «إيفرتون تي في» إنه «سعيد للغاية. سعيد جداً للانتهاء مع عامين إضافيين، أي 4 سنوات إجمالاً».

وأضاف: «أنا في غاية السعادة، وهذا يمنحني فرصة لبناء إرث لنفسي هنا، والمضي قدما وبناء هذا النادي إلى حيث نطمح».

وتابع: «إيفرتون ناد مميز جداً بالنسبة لي. جئتُ من سندرلاند في صغري ونضجت هنا لأصبح رجلاً، وهي فترة مميزة لي ولعائلتي».

وقّع بيكفورد على العقد الجديد بعد عودته من فترة دولية ناجحة أخرى مع منتخب بلاده، حيث حافظ على نظافة شباكه في الفوزين على ويلز 3-0 ودياً ولاتفيا 5-0، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، ليقود «الأسود الثلاثة» للتأهل إلى العرس الكروي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

كما حطّم أمام ويلز رقم جوردون بانكس بحفاظه على نظافة شباكه للمباراة الثامنة توالياً، ليعود ويعززه أمام لاتفيا.

وكانت آخر مرة تهتز فيها شباك بيكفورد في الهزيمة أمام اليونان 1-2 في دوري الأمم الأوروبية في 10 أكتوبر 2024.