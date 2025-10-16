جيسوس يكشف سبب رفضه تدريب البرازيل

الرياض (د ب أ)

أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر، أنه ملتزم بإسعاد جماهير الفريق، مشيراً إلى أن مشروعه مع النادي هو إنهاء الموسم بالتتويج، بلقب الدوري السعودي وعقد جيسوس مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن مباراة الفريق أمام الفتح، السبت، لحساب الجولة الخامسة من الدوري والتي يدخلها النصر بحثاً عن الفوز الخامس توالياً وتعزيز موقعه في الصدارة.

وهنأ جيسوس المنتخب السعودي بالتأهل إلى كأس العالم، مهنئاً كذلك الجماهير السعودية، كما شدد على أهمية هذا التأهل بالنسبة للاعبين.

وعن لاعبي النصر الدوليين قال جيسوس إنهم سيشاركون في التدريبات اليوم، كما لفت إلى أنه لا يوجد وقت كاف للاستعداد قبل مواجهة الفتح الذي وصفه بالفريق الجيد رغم بدايته المتعثرة في الدوري. وبسؤاله عن سبب رفضه تدريب منتخب البرازيل عندما تلقى عرضاً منه نهاية الموسم الماضي، قال جيسوس إنه رفض العرض نظراً لالتزامه وقتها بعقده مع فريقه السابق الهلال، لاسيما وأنه كان يريد استكمال العقد، مضيفاً: "أنا إذا التزمت بكلمة لا أتراجع عنها". وأشاد جيسوس بمستوى حراس مرمى الفريق موضحاً أن كثرة الحراس لا تخلق مشاكل بالنسبة له، وأن ما يحدد اختياره للحارس في كل مباراة هو عدد الأجانب الذين يريد إشراكهم في أرض الملعب.